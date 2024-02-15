https://ria.ru/20240215/ugroza-1927688261.html

США заявили о контактах с Россией по информации об "угрозе безопасности"

США заявили о контактах с Россией по информации об "угрозе безопасности" - РИА Новости, 15.02.2024

США заявили о контактах с Россией по информации об "угрозе безопасности"

Вашингтон взаимодействует с Москвой по теме новой "угрозы национальной безопасности" США, якобы связанной с размещением Россией противоспутникового оружия в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:54

2024-02-15T22:54

2024-02-15T23:38

в мире

россия

сша

украина

дмитрий песков

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Вашингтон взаимодействует с Москвой по теме новой "угрозы национальной безопасности" США, якобы связанной с размещением Россией противоспутникового оружия в космосе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Мы находимся в процессе консультирования с нашими союзниками и партнерами. Мы находимся в процессе взаимодействия с Россией по этому поводу", — подчеркнул он.По словам Кирби, президент США Джо Байден получает необходимые сведения и уже "отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, союзниками и партнерами, а также другими странами мира". При этом чиновник отметил, что в диалоге с Москвой не проявится "проблема доверия", добавив, что возможности для взаимодействия есть.Кроме того, Кирби заявил, что якобы создаваемые Москвой "противоспутниковые возможности" — это еще не действующие технологии и они не введены в строй. Исходя из этого, "немедленной угрозы безопасности кого-либо нет", отметил он. Чиновник также отверг суждения Москвы о том, что Вашингтон выдумал эту ситуацию ради новой помощи Киеву. Он добавил, что США не намерены нарушать международного соглашения о запрете на размещение оружия в космосе.Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России по "размещению ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого совещания по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.В Москве неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях. В министерстве подчеркнули, что Вашингтон не прекращает попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов между государствами, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240215/tramp-1927468329.html

https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html

https://ria.ru/20240215/monitoring-1927645442.html

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, джон кирби