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"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"
"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером" - РИА Новости, 15.02.2024
"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"
Российская армия нанесла удар "Искандерами", уничтожив пару батальонов ВСУ в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:14
2024-02-15T22:14
2024-02-15T22:21
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар "Искандерами", уничтожив пару батальонов ВСУ в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector."Русские отправили по скоплениям противника две ракеты "Искандер". <…> Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте", — рассказал эксперт.Он отметил, что российская армия бьет по резервам ВСУ в тылу, чтобы предотвратить их сосредоточение на передовой.На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило, что войска нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели поражены, уточнили в ведомстве.
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политика, россия, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"
Экс-разведчик Риттер: удар России "Искандерами" уничтожил два батальона ВСУ