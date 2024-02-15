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"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером" - РИА Новости, 15.02.2024
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22:14 15.02.2024 (обновлено: 22:21 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/udar-1927684441.html
"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"
"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером" - РИА Новости, 15.02.2024
"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"
Российская армия нанесла удар "Искандерами", уничтожив пару батальонов ВСУ в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:14
2024-02-15T22:21
политика
россия
украина
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар "Искандерами", уничтожив пару батальонов ВСУ в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector."Русские отправили по скоплениям противника две ракеты "Искандер". &lt;…&gt; Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте", — рассказал эксперт.Он отметил, что российская армия бьет по резервам ВСУ в тылу, чтобы предотвратить их сосредоточение на передовой.На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило, что войска нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html
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политика, россия, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"

Экс-разведчик Риттер: удар России "Искандерами" уничтожил два батальона ВСУ

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОТРК "Искандер"
ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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ОТРК "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар "Искандерами", уничтожив пару батальонов ВСУ в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
«
"Русские отправили по скоплениям противника две ракеты "Искандер". <…> Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте", — рассказал эксперт.
Он отметил, что российская армия бьет по резервам ВСУ в тылу, чтобы предотвратить их сосредоточение на передовой.
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило, что войска нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели поражены, уточнили в ведомстве.
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