https://ria.ru/20240215/udar-1927684441.html

"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"

"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером" - РИА Новости, 15.02.2024

"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером"

Российская армия нанесла удар "Искандерами", уничтожив пару батальонов ВСУ в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:14

2024-02-15T22:14

2024-02-15T22:21

политика

россия

украина

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905480753_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_981a1506c51e6538530ee6f28ef7e73b.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российская армия нанесла удар "Искандерами", уничтожив пару батальонов ВСУ в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector."Русские отправили по скоплениям противника две ракеты "Искандер". <…> Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте", — рассказал эксперт.Он отметил, что российская армия бьет по резервам ВСУ в тылу, чтобы предотвратить их сосредоточение на передовой.На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило, что войска нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели поражены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша