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К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании - РИА Новости, 15.02.2024
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22:39 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/uborka-1927687044.html
К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании
К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании - РИА Новости, 15.02.2024
К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании
Работы по очистке Москвы от снега ведутся в круглосуточном режиме, к уборке привлекли дополнительные силы инженерных компаний, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:39
2024-02-15T22:39
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега ведутся в круглосуточном режиме, к уборке привлекли дополнительные силы инженерных компаний, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме. Задействовано необходимое количество сил и техники. Дополнительно привлечены силы инженерных компаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 22.00 в городе проведут очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Просим автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в тексте.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве
К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании

К уборке снега в Москве привлекли дополнительные силы инженерных компаний

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМашина, запорошенная снегом, стоит на парковке в Москве
Машина, запорошенная снегом, стоит на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Машина, запорошенная снегом, стоит на парковке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега ведутся в круглосуточном режиме, к уборке привлекли дополнительные силы инженерных компаний, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
«
"Работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме. Задействовано необходимое количество сил и техники. Дополнительно привлечены силы инженерных компаний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 22.00 в городе проведут очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
«
"Просим автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в тексте.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСнегопад в Москве
 
 
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