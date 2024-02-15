https://ria.ru/20240215/uborka-1927687044.html
К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании
К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании - РИА Новости, 15.02.2024
К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании
Работы по очистке Москвы от снега ведутся в круглосуточном режиме, к уборке привлекли дополнительные силы инженерных компаний, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:39
2024-02-15T22:39
2024-02-15T22:39
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега ведутся в круглосуточном режиме, к уборке привлекли дополнительные силы инженерных компаний, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме. Задействовано необходимое количество сил и техники. Дополнительно привлечены силы инженерных компаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 22.00 в городе проведут очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Просим автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в тексте.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве
К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании
К уборке снега в Москве привлекли дополнительные силы инженерных компаний