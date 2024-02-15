https://ria.ru/20240215/uborka-1927687044.html

К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании

К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании - РИА Новости, 15.02.2024

К уборке снега в Москве привлекли инженерные компании

Работы по очистке Москвы от снега ведутся в круглосуточном режиме, к уборке привлекли дополнительные силы инженерных компаний, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:39

2024-02-15T22:39

2024-02-15T22:39

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега ведутся в круглосуточном режиме, к уборке привлекли дополнительные силы инженерных компаний, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме. Задействовано необходимое количество сил и техники. Дополнительно привлечены силы инженерных компаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 22.00 в городе проведут очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Просим автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в тексте.

https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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