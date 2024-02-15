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Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке
Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке - РИА Новости, 15.02.2024
Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодарского края, подозреваемого в убийстве 86-летней матери, тело которой он спрятал в садовой тачке, свои... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:45
2024-02-15T15:45
2024-02-15T15:45
происшествия
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краснодарский край
белореченск
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КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодарского края, подозреваемого в убийстве 86-летней матери, тело которой он спрятал в садовой тачке, свои действия мужчина объяснил галлюцинациями, сообщили в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 86-летней матери (часть 1 статьи 105 УК РФ)… Фигурант дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление, услышав голоса в голове убить мать", - говорится в сообщении. Установлено, что мать и сын проживали в частном доме по улице Новоселовской города Белореченска. По версии следствия, в понедельник вечером подозреваемый много раз ударил женщину руками по голове и телу, она скончалась на месте. Сын завернул тело матери в полиэтилен, погрузил в садовую тачку и вывез на берег реки, оставив его там. На следующий день социальный работник не обнаружила пенсионерку дома и сообщила об этом родственникам, которые сразу же обратились в правоохранительные органы. Отмечается, что следователь намерен обратиться с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Подозреваемому будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.
https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892988882.html
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происшествия, россия, краснодарский край, белореченск
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Белореченск
Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке
Прислушавшийся к голосам в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке