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Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке - РИА Новости, 15.02.2024
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15:45 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/ubiystvo-1927608043.html
Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке
Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке - РИА Новости, 15.02.2024
Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодарского края, подозреваемого в убийстве 86-летней матери, тело которой он спрятал в садовой тачке, свои... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:45
2024-02-15T15:45
происшествия
россия
краснодарский край
белореченск
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КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодарского края, подозреваемого в убийстве 86-летней матери, тело которой он спрятал в садовой тачке, свои действия мужчина объяснил галлюцинациями, сообщили в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 86-летней матери (часть 1 статьи 105 УК РФ)… Фигурант дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление, услышав голоса в голове убить мать", - говорится в сообщении. Установлено, что мать и сын проживали в частном доме по улице Новоселовской города Белореченска. По версии следствия, в понедельник вечером подозреваемый много раз ударил женщину руками по голове и телу, она скончалась на месте. Сын завернул тело матери в полиэтилен, погрузил в садовую тачку и вывез на берег реки, оставив его там. На следующий день социальный работник не обнаружила пенсионерку дома и сообщила об этом родственникам, которые сразу же обратились в правоохранительные органы. Отмечается, что следователь намерен обратиться с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Подозреваемому будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, белореченск
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Белореченск
Слышавший голоса в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке

Прислушавшийся к голосам в голове житель Кубани убил мать и спрятал тело в тачке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодарского края, подозреваемого в убийстве 86-летней матери, тело которой он спрятал в садовой тачке, свои действия мужчина объяснил галлюцинациями, сообщили в СУСК РФ по региону.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 86-летней матери (часть 1 статьи 105 УК РФ)… Фигурант дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление, услышав голоса в голове убить мать", - говорится в сообщении.
Установлено, что мать и сын проживали в частном доме по улице Новоселовской города Белореченска. По версии следствия, в понедельник вечером подозреваемый много раз ударил женщину руками по голове и телу, она скончалась на месте. Сын завернул тело матери в полиэтилен, погрузил в садовую тачку и вывез на берег реки, оставив его там. На следующий день социальный работник не обнаружила пенсионерку дома и сообщила об этом родственникам, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.
Отмечается, что следователь намерен обратиться с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Подозреваемому будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайБелореченск
 
 
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