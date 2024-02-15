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Многофункциональный центр управления электросетями открыт в Удмуртии
Многофункциональный центр управления электросетями открыт в Удмуртии - РИА Новости, 15.02.2024
Многофункциональный центр управления электросетями открыт в Удмуртии
Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов дали старт работе... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:34
2024-02-15T21:34
2024-02-15T21:34
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МОСКВА, 15 фев - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов дали старт работе современного высокотехнологичного центра по управлению электрическими сетями "Удмуртэнерго" в Ижевске. Одновременно в режиме видеоконференцсвязи был введен в работу аналогичный объект в "Кировэнерго". Все примененные автоматизированные и программные системы являются отечественными разработками. С помощью цифровых каналов связи диспетчеры в режиме реального времени могут отслеживать состояние электросетевой инфраструктуры регионов, оперативно реагировать на нарушения в работе оборудования, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Создание таких центров выводит управление на качественно новый уровень – все компетенции управления основной и распределительной сетью каждого региона будут сосредоточены в одной точке, что обеспечит в двух регионах удаленное управление 449 подстанциями, более 16 тысячами распределительных электроустановок и 70 тысячами километров линий электропередачи. "Реализация данного проекта – событие не только для энергетиков, но и для всех жителей Удмуртии. Благодаря высокому уровню автоматизации, повысится безопасность и надежность электроснабжения. Важно, что в работе центров применены отечественные технологии, что также укрепляет нашу энергобезопасность и гарантирует независимость экономического развития в условиях внешнеэкономических санкций", – отметил Александр Бречалов. "Применение современных высокотехнологичных разработок – значительный шаг в развитии электросетевого комплекса. Они позволяют энергетикам системно повышать эффективность управления инфраструктурой и уровень оказываемых услуг, а значит – обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение более 2,7 миллиона жителей Удмуртии и Кировской области. Это наш вклад в повышение качества жизни граждан", – заявил Игорь Маковский. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 15 фев - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов дали старт работе современного высокотехнологичного центра по управлению электрическими сетями "Удмуртэнерго" в Ижевске. Одновременно в режиме видеоконференцсвязи был введен в работу аналогичный объект в "Кировэнерго".
Все примененные автоматизированные и программные системы являются отечественными разработками. С помощью цифровых каналов связи диспетчеры в режиме реального времени могут отслеживать состояние электросетевой инфраструктуры регионов, оперативно реагировать на нарушения в работе оборудования, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.
Создание таких центров выводит управление на качественно новый уровень – все компетенции управления основной и распределительной сетью каждого региона будут сосредоточены в одной точке, что обеспечит в двух регионах удаленное управление 449 подстанциями, более 16 тысячами распределительных электроустановок и 70 тысячами километров линий электропередачи.
"Реализация данного проекта – событие не только для энергетиков, но и для всех жителей Удмуртии. Благодаря высокому уровню автоматизации, повысится безопасность и надежность электроснабжения. Важно, что в работе центров применены отечественные технологии, что также укрепляет нашу энергобезопасность и гарантирует независимость экономического развития в условиях внешнеэкономических санкций", – отметил Александр Бречалов.
"Применение современных высокотехнологичных разработок – значительный шаг в развитии электросетевого комплекса. Они позволяют энергетикам системно повышать эффективность управления инфраструктурой и уровень оказываемых услуг, а значит – обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение более 2,7 миллиона жителей Удмуртии и Кировской области. Это наш вклад в повышение качества жизни граждан", – заявил Игорь Маковский.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.