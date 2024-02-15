https://ria.ru/20240215/trevoga-1927475141.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.02.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:07

2024-02-15T06:07

2024-02-15T06:17

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://radiosputnik.ru/20240214/energodar-1927405309.html

украина

россия

донецкая народная республика

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2024

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украина, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы украины