https://ria.ru/20240215/trevoga-1927475141.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.02.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:07
2024-02-15T06:07
2024-02-15T06:17
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://radiosputnik.ru/20240214/energodar-1927405309.html
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украина, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу