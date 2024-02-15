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"Сказал это вслух": сын Трампа сделал неожиданный вывод о Путине - РИА Новости, 15.02.2024
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06:11 15.02.2024 (обновлено: 08:46 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/tramp-1927475283.html
"Сказал это вслух": сын Трампа сделал неожиданный вывод о Путине
"Сказал это вслух": сын Трампа сделал неожиданный вывод о Путине - РИА Новости, 15.02.2024
"Сказал это вслух": сын Трампа сделал неожиданный вывод о Путине
Президент России Владимир Путин хочет видеть главой Белого дома Джо Байдена, так как им легче управлять, такое заявление сделал Дональд Трамп-младший на своей... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:11
2024-02-15T08:46
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин хочет видеть главой Белого дома Джо Байдена, так как им легче управлять, такое заявление сделал Дональд Трамп-младший на своей странице в социальной сети X.Накануне президент России в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сравнил кандидата в президенты США Дональда Трампа с действующим главой Белого дома Джо Байденом, назвав последнего "более опытным и прогнозируемым политиком". На прямой вопрос журналиста о том, кто из них лучше, Путин ответил: "Байден"."Путин произнес вслух тайную часть … он предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более "предсказуемый". Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке", — поделился мнением Трамп-младший.Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент США Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.
https://ria.ru/20240215/putin-1927465214.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден
"Сказал это вслух": сын Трампа сделал неожиданный вывод о Путине

Трамп-младший: Путин дал понять, что может манипулировать президентом Байденом

© AP Photo / Brynn AndersonДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин хочет видеть главой Белого дома Джо Байдена, так как им легче управлять, такое заявление сделал Дональд Трамп-младший на своей странице в социальной сети X.
Накануне президент России в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сравнил кандидата в президенты США Дональда Трампа с действующим главой Белого дома Джо Байденом, назвав последнего "более опытным и прогнозируемым политиком". На прямой вопрос журналиста о том, кто из них лучше, Путин ответил: "Байден".
«
"Путин произнес вслух тайную часть … он предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более "предсказуемый". Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке", — поделился мнением Трамп-младший.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент США Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Нация в опасности. Поступок Путина напугал США
01:40
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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