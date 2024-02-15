https://ria.ru/20240215/tramp-1927472810.html

"Это комплимент": Трамп оценил слова Путина о Байдене

"Это комплимент": Трамп оценил слова Путина о Байдене - РИА Новости, 15.02.2024

"Это комплимент": Трамп оценил слова Путина о Байдене

Бывший глава США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского президента Владимира Путина о том, кто лучше для Москвы из возможных американских... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T04:58

2024-02-15T04:58

2024-02-15T10:32

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ЧАРЛЬСТОН (штат Южная Каролина), 15 фев — РИА Новости. Бывший глава США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского президента Владимира Путина о том, кто лучше для Москвы из возможных американских лидеров.Ранее глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто лучше для России из возможных лидеров США — действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. "Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", — заявил Трамп в ходе выступления перед сторонниками в городе Чарльстон, штат Южная Каролина, комментируя позицию президента России.По мнению Трампа, ему удалось "остановить "Северный поток — 2". Кроме того, как полагает экс-президент, Байден предпочтительней для России, поскольку "отдаст все, включая Украину, в качестве подарка"."Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп", — добавил бывший американский лидер.

https://ria.ru/20240214/zdorove-1927457994.html

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