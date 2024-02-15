https://ria.ru/20240215/tramp-1927472810.html
"Это комплимент": Трамп оценил слова Путина о Байдене
"Это комплимент": Трамп оценил слова Путина о Байдене - РИА Новости, 15.02.2024
"Это комплимент": Трамп оценил слова Путина о Байдене
Бывший глава США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского президента Владимира Путина о том, кто лучше для Москвы из возможных американских... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:58
2024-02-15T04:58
2024-02-15T10:32
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
джо байден
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
ЧАРЛЬСТОН (штат Южная Каролина), 15 фев — РИА Новости. Бывший глава США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского президента Владимира Путина о том, кто лучше для Москвы из возможных американских лидеров.Ранее глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто лучше для России из возможных лидеров США — действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. "Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", — заявил Трамп в ходе выступления перед сторонниками в городе Чарльстон, штат Южная Каролина, комментируя позицию президента России.По мнению Трампа, ему удалось "остановить "Северный поток — 2". Кроме того, как полагает экс-президент, Байден предпочтительней для России, поскольку "отдаст все, включая Украину, в качестве подарка"."Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп", — добавил бывший американский лидер.
https://ria.ru/20240214/zdorove-1927457994.html
россия
сша
украина
чарльстон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, генеральная прокуратура рф, нато, чарльстон
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, НАТО, Чарльстон
"Это комплимент": Трамп оценил слова Путина о Байдене
Трамп воспринял как комплимент слова Путина о предпочтительности Байдена