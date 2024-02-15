https://ria.ru/20240215/tramp-1927470710.html

Американская мечта стала кошмаром, заявил Трамп

Американская мечта стала кошмаром, заявил Трамп - РИА Новости, 15.02.2024

Американская мечта стала кошмаром, заявил Трамп

Американской мечты больше нет, есть только кошмар и движение в ад, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T03:48

2024-02-15T03:48

2024-02-15T03:48

в мире

сша

дональд трамп

никки хейли

джо байден

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ЧАРЛЬСТОН (ЮЖНАЯ КАРОЛИНА), 15 фев - РИА Новости. Американской мечты больше нет, есть только кошмар и движение в ад, заявил бывший президент США Дональд Трамп. "Давненько вы не слышали про американскую мечту, теперь это американский кошмар. При администрации Трампа вам было лучше, стране было намного лучше. Сегодня наша страна движется в ад", - заявил Трамп на митинге сторонников. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240215/tramp-1927468329.html

сша

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2024

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в мире, сша, дональд трамп, никки хейли, джо байден