https://ria.ru/20240215/tramp-1927470710.html
Американская мечта стала кошмаром, заявил Трамп
Американская мечта стала кошмаром, заявил Трамп - РИА Новости, 15.02.2024
Американская мечта стала кошмаром, заявил Трамп
Американской мечты больше нет, есть только кошмар и движение в ад, заявил бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T03:48
2024-02-15T03:48
2024-02-15T03:48
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ЧАРЛЬСТОН (ЮЖНАЯ КАРОЛИНА), 15 фев - РИА Новости. Американской мечты больше нет, есть только кошмар и движение в ад, заявил бывший президент США Дональд Трамп. "Давненько вы не слышали про американскую мечту, теперь это американский кошмар. При администрации Трампа вам было лучше, стране было намного лучше. Сегодня наша страна движется в ад", - заявил Трамп на митинге сторонников. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240215/tramp-1927468329.html
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в мире, сша, дональд трамп, никки хейли, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Никки Хейли, Джо Байден
Американская мечта стала кошмаром, заявил Трамп
Трамп: американская мечта стала кошмаром, страна движется в ад