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СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам - РИА Новости, 15.02.2024
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01:47 15.02.2024 (обновлено: 03:52 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/tramp-1927465793.html
СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам
СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам
Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Киев к переговорам с Россией, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:47
2024-02-15T03:52
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Киев к переговорам с Россией, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Дональд Трамп размышляет над тем… чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году", - пишет агентство. По сведениям агентства, советники Трампа обсуждают возможность организовать сразу после его возвращения к власти переговоры с участием Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.Один советник Трампа заявил агентству, что подтолкнуть Украину к переговорам может угроза сокращения военной помощи, тогда как ее наращивание рискует лишь спровоцировать Россию.Помимо этого, окружение политика обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на на эти цели.Ранее Владимир Путин отметил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240215/kongress-1927463156.html
https://ria.ru/20240215/putin-1927465214.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

Блумберг: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Киев к переговорам с Россией, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Дональд Трамп размышляет над тем… чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году", - пишет агентство.
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По сведениям агентства, советники Трампа обсуждают возможность организовать сразу после его возвращения к власти переговоры с участием Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
Один советник Трампа заявил агентству, что подтолкнуть Украину к переговорам может угроза сокращения военной помощи, тогда как ее наращивание рискует лишь спровоцировать Россию.
Помимо этого, окружение политика обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на на эти цели.
Ранее Владимир Путин отметил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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В миреРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
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