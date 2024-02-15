https://ria.ru/20240215/tramp-1927465793.html

СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Киев к переговорам с Россией, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:47

2024-02-15T01:47

2024-02-15T03:52

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Киев к переговорам с Россией, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Дональд Трамп размышляет над тем… чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году", - пишет агентство. По сведениям агентства, советники Трампа обсуждают возможность организовать сразу после его возвращения к власти переговоры с участием Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.Один советник Трампа заявил агентству, что подтолкнуть Украину к переговорам может угроза сокращения военной помощи, тогда как ее наращивание рискует лишь спровоцировать Россию.Помимо этого, окружение политика обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на на эти цели.Ранее Владимир Путин отметил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240215/kongress-1927463156.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато