https://ria.ru/20240215/tinkoff-1927627658.html
"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов
"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов - РИА Новости, 15.02.2024
"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов
"Тинькофф Банк" разработал технологию, позволяющую с высокой долей точности выявлять заявки на кредиты от заемщиков, находящихся под влиянием мошенников,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:56
2024-02-15T16:56
2024-02-15T16:56
экономика
россия
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
кибербезопасность
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Тинькофф Банк" разработал технологию, позволяющую с высокой долей точности выявлять заявки на кредиты от заемщиков, находящихся под влиянием мошенников, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности банка Олег Замиралов. "В "Тинькофф" разработали ML-модель, которая позволяет выявить мошенничество с кредитами на этапе подтверждения заявки. Эта модель способна с высокой точностью прогнозировать воздействие третьих лиц при оформлении клиентом заявки и посылать сигнал сотрудникам банка, чтобы они перепроверили заявку и в случае подозрения на мошенничество отклонили ее", - сказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Замиралов рассказал, что модель создана на основе скоринга, который ранее использовали для проверки кредитоспособности клиента, усиленного антифрод-логикой. "Для этого мы проанализировали миллионы заявок, включая кейсы, когда клиенты подают заявку на кредит под воздействием социальной инженерии, выявили различные факторы в поведении и другие признаки, которые могут указывать на мошенничество", - рассказал он. Особенностью этого эшелона защиты является то, что банку не нужно переубеждать клиента совершать транзакцию в адрес мошенника. В случае срабатывания технологии еще на этапе заявки на кредит банк просто не одобряет ее. "Тестируем этот пилот с конца прошлого года, он показывает высокую эффективность, в частности с помощью этой модели нам удается пресекать свыше 90% заявок на кредит наличными, оформленных под воздействием социнженерии", - добавил Замиралов. По данным ЦБ РФ, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что одна из главных задач 2024 года для Центробанка - это борьба с кредитным мошенничеством. По ее словам, каждый четвертый рубль, похищенный из банка - это заемные средства.
https://ria.ru/20240205/tinkoff-1925235958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, кибербезопасность
Экономика, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Кибербезопасность
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Тинькофф Банк" разработал технологию, позволяющую с высокой долей точности выявлять заявки на кредиты от заемщиков, находящихся под влиянием мошенников, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности банка Олег Замиралов.
"В "Тинькофф" разработали ML-модель, которая позволяет выявить мошенничество с кредитами на этапе подтверждения заявки. Эта модель способна с высокой точностью прогнозировать воздействие третьих лиц при оформлении клиентом заявки и посылать сигнал сотрудникам банка, чтобы они перепроверили заявку и в случае подозрения на мошенничество отклонили ее", - сказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Замиралов рассказал, что модель создана на основе скоринга, который ранее использовали для проверки кредитоспособности клиента, усиленного антифрод-логикой. "Для этого мы проанализировали миллионы заявок, включая кейсы, когда клиенты подают заявку на кредит под воздействием социальной инженерии, выявили различные факторы в поведении и другие признаки, которые могут указывать на мошенничество", - рассказал он.
Особенностью этого эшелона защиты является то, что банку не нужно переубеждать клиента совершать транзакцию в адрес мошенника. В случае срабатывания технологии еще на этапе заявки на кредит банк просто не одобряет ее.
«
"Тестируем этот пилот с конца прошлого года, он показывает высокую эффективность, в частности с помощью этой модели нам удается пресекать свыше 90% заявок на кредит наличными, оформленных под воздействием социнженерии", - добавил Замиралов.
По данным ЦБ РФ
, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина
заявила, что одна из главных задач 2024 года для Центробанка - это борьба с кредитным мошенничеством. По ее словам, каждый четвертый рубль, похищенный из банка - это заемные средства.
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