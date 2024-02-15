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"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов - РИА Новости, 15.02.2024
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16:56 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/tinkoff-1927627658.html
"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов
"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов - РИА Новости, 15.02.2024
"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов
"Тинькофф Банк" разработал технологию, позволяющую с высокой долей точности выявлять заявки на кредиты от заемщиков, находящихся под влиянием мошенников,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:56
2024-02-15T16:56
экономика
россия
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
кибербезопасность
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Тинькофф Банк" разработал технологию, позволяющую с высокой долей точности выявлять заявки на кредиты от заемщиков, находящихся под влиянием мошенников, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности банка Олег Замиралов. "В "Тинькофф" разработали ML-модель, которая позволяет выявить мошенничество с кредитами на этапе подтверждения заявки. Эта модель способна с высокой точностью прогнозировать воздействие третьих лиц при оформлении клиентом заявки и посылать сигнал сотрудникам банка, чтобы они перепроверили заявку и в случае подозрения на мошенничество отклонили ее", - сказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Замиралов рассказал, что модель создана на основе скоринга, который ранее использовали для проверки кредитоспособности клиента, усиленного антифрод-логикой. "Для этого мы проанализировали миллионы заявок, включая кейсы, когда клиенты подают заявку на кредит под воздействием социальной инженерии, выявили различные факторы в поведении и другие признаки, которые могут указывать на мошенничество", - рассказал он. Особенностью этого эшелона защиты является то, что банку не нужно переубеждать клиента совершать транзакцию в адрес мошенника. В случае срабатывания технологии еще на этапе заявки на кредит банк просто не одобряет ее. "Тестируем этот пилот с конца прошлого года, он показывает высокую эффективность, в частности с помощью этой модели нам удается пресекать свыше 90% заявок на кредит наличными, оформленных под воздействием социнженерии", - добавил Замиралов. По данным ЦБ РФ, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что одна из главных задач 2024 года для Центробанка - это борьба с кредитным мошенничеством. По ее словам, каждый четвертый рубль, похищенный из банка - это заемные средства.
https://ria.ru/20240205/tinkoff-1925235958.html
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экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, кибербезопасность
Экономика, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Кибербезопасность

"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый офис банка "Тинькофф. Кредитные Системы" в бизнес-центре "Олимпия парк" в Москве
Новый офис банка Тинькофф. Кредитные Системы в бизнес-центре Олимпия парк в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Тинькофф Банк" разработал технологию, позволяющую с высокой долей точности выявлять заявки на кредиты от заемщиков, находящихся под влиянием мошенников, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности банка Олег Замиралов.
"В "Тинькофф" разработали ML-модель, которая позволяет выявить мошенничество с кредитами на этапе подтверждения заявки. Эта модель способна с высокой точностью прогнозировать воздействие третьих лиц при оформлении клиентом заявки и посылать сигнал сотрудникам банка, чтобы они перепроверили заявку и в случае подозрения на мошенничество отклонили ее", - сказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Замиралов рассказал, что модель создана на основе скоринга, который ранее использовали для проверки кредитоспособности клиента, усиленного антифрод-логикой. "Для этого мы проанализировали миллионы заявок, включая кейсы, когда клиенты подают заявку на кредит под воздействием социальной инженерии, выявили различные факторы в поведении и другие признаки, которые могут указывать на мошенничество", - рассказал он.
Особенностью этого эшелона защиты является то, что банку не нужно переубеждать клиента совершать транзакцию в адрес мошенника. В случае срабатывания технологии еще на этапе заявки на кредит банк просто не одобряет ее.
«
"Тестируем этот пилот с конца прошлого года, он показывает высокую эффективность, в частности с помощью этой модели нам удается пресекать свыше 90% заявок на кредит наличными, оформленных под воздействием социнженерии", - добавил Замиралов.
По данным ЦБ РФ, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что одна из главных задач 2024 года для Центробанка - это борьба с кредитным мошенничеством. По ее словам, каждый четвертый рубль, похищенный из банка - это заемные средства.
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ЭкономикаРоссияТинькофф. Кредитные СистемыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаКибербезопасность
 
 
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