https://ria.ru/20240215/tinkoff-1927627658.html

"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов

"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов - РИА Новости, 15.02.2024

"Тинькофф" начал выявлять кредитные заявки, поданные под влиянием аферистов

"Тинькофф Банк" разработал технологию, позволяющую с высокой долей точности выявлять заявки на кредиты от заемщиков, находящихся под влиянием мошенников,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:56

2024-02-15T16:56

2024-02-15T16:56

экономика

россия

тинькофф. кредитные системы

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

кибербезопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152113/82/1521138266_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_cc0ccf0567319f0f9c748a3d040ae809.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Тинькофф Банк" разработал технологию, позволяющую с высокой долей точности выявлять заявки на кредиты от заемщиков, находящихся под влиянием мошенников, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности банка Олег Замиралов. "В "Тинькофф" разработали ML-модель, которая позволяет выявить мошенничество с кредитами на этапе подтверждения заявки. Эта модель способна с высокой точностью прогнозировать воздействие третьих лиц при оформлении клиентом заявки и посылать сигнал сотрудникам банка, чтобы они перепроверили заявку и в случае подозрения на мошенничество отклонили ее", - сказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Замиралов рассказал, что модель создана на основе скоринга, который ранее использовали для проверки кредитоспособности клиента, усиленного антифрод-логикой. "Для этого мы проанализировали миллионы заявок, включая кейсы, когда клиенты подают заявку на кредит под воздействием социальной инженерии, выявили различные факторы в поведении и другие признаки, которые могут указывать на мошенничество", - рассказал он. Особенностью этого эшелона защиты является то, что банку не нужно переубеждать клиента совершать транзакцию в адрес мошенника. В случае срабатывания технологии еще на этапе заявки на кредит банк просто не одобряет ее. "Тестируем этот пилот с конца прошлого года, он показывает высокую эффективность, в частности с помощью этой модели нам удается пресекать свыше 90% заявок на кредит наличными, оформленных под воздействием социнженерии", - добавил Замиралов. По данным ЦБ РФ, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что одна из главных задач 2024 года для Центробанка - это борьба с кредитным мошенничеством. По ее словам, каждый четвертый рубль, похищенный из банка - это заемные средства.

https://ria.ru/20240205/tinkoff-1925235958.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, кибербезопасность