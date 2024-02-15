https://ria.ru/20240215/terakt-1927622811.html
МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду
МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду
Москва осуждает удары украинских войск по Белгороду, преступление будет расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание, заявили в МИД России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:36
2024-02-15T16:36
2024-02-15T16:36
москва
удар всу по тц в белгороде
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927597314_1:0:1789:1006_1920x0_80_0_0_1b241bb13af8f4826c56603b69f556a2.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва осуждает удары украинских войск по Белгороду, преступление будет расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание, заявили в МИД России. "МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. "Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах", - добавили в ведомстве. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927597314_271:0:1612:1006_1920x0_80_0_0_15ac83fd9ea1ec4fa2ea6dee506c86a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, удар всу по тц в белгороде, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду
МИД: Россия осуждает удары ВСУ по Белгороду, преступление будет расследовано