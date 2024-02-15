https://ria.ru/20240215/terakt-1927622811.html

МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду

МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024

МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду

Москва осуждает удары украинских войск по Белгороду, преступление будет расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание, заявили в МИД России. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:36

2024-02-15T16:36

2024-02-15T16:36

москва

удар всу по тц в белгороде

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва осуждает удары украинских войск по Белгороду, преступление будет расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание, заявили в МИД России. "МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. "Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах", - добавили в ведомстве. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, удар всу по тц в белгороде, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)