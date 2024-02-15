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МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
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16:36 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/terakt-1927622811.html
МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду
МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду
Москва осуждает удары украинских войск по Белгороду, преступление будет расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание, заявили в МИД России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:36
2024-02-15T16:36
москва
удар всу по тц в белгороде
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва осуждает удары украинских войск по Белгороду, преступление будет расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание, заявили в МИД России. "МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. "Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах", - добавили в ведомстве. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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москва, удар всу по тц в белгороде, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду

МИД: Россия осуждает удары ВСУ по Белгороду, преступление будет расследовано

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва осуждает удары украинских войск по Белгороду, преступление будет расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание, заявили в МИД России.
«
"МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«
"Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах", - добавили в ведомстве.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
МоскваУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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