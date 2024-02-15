https://ria.ru/20240215/terakt-1927618780.html

МИД отреагировал на теракт ВСУ в Белгороде

МИД отреагировал на теракт ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 15.02.2024

МИД отреагировал на теракт ВСУ в Белгороде

Киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, вымещают свою злость на мирных российских гражданах, заявил МИД РФ, комментируя обстрел Белгорода. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:18

2024-02-15T16:18

2024-02-15T16:30

в мире

россия

белгород

москва

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927567631_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_96f8ac5c20650c6d98708f15b65eb7f3.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, вымещают свою злость на мирных российских гражданах, заявил МИД РФ, комментируя обстрел Белгорода."Киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, варварски вымещают свою злость на мирных российских гражданах. Нынешний теракт укробандеровских вандалов вновь высветил преступную роль "коллективного Запада" во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927598344.html

россия

белгород

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белгород, москва, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), удар всу по тц в белгороде