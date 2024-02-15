https://ria.ru/20240215/terakt-1927618780.html
МИД отреагировал на теракт ВСУ в Белгороде
МИД отреагировал на теракт ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 15.02.2024
МИД отреагировал на теракт ВСУ в Белгороде
Киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, вымещают свою злость на мирных российских гражданах, заявил МИД РФ, комментируя обстрел Белгорода. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:18
2024-02-15T16:18
2024-02-15T16:30
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, вымещают свою злость на мирных российских гражданах, заявил МИД РФ, комментируя обстрел Белгорода."Киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, варварски вымещают свою злость на мирных российских гражданах. Нынешний теракт укробандеровских вандалов вновь высветил преступную роль "коллективного Запада" во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927598344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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МИД отреагировал на теракт ВСУ в Белгороде
МИД о теракте в Белгороде: киевские нацисты вымещают злость на мирных гражданах