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В конгрессе США предложили создать новую Украину - РИА Новости, 15.02.2024
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11:42 15.02.2024 (обновлено: 15:38 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/tekhas-1927522225.html
В конгрессе США предложили создать новую Украину
В конгрессе США предложили создать новую Украину - РИА Новости, 15.02.2024
В конгрессе США предложили создать новую Украину
Член палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в эфире телеканала Fox News предложил переименовать Техас в Украину, чтобы привлечь внимание... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:42
2024-02-15T15:38
в мире
украина
техас
сша
майк джонсон
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в эфире телеканала Fox News предложил переименовать Техас в Украину, чтобы привлечь внимание конгресса к защите южной границы."Я думаю, что, наверное, очень скоро выдвину законопроект, который переименует Техас в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США", — сказал политик.По словам конгрессмена, "дом престарелых" в виде американского сената работает активно только тогда, когда речь идет о расходовании денег налогоплательщиков на зарубежные войны. Так он прокомментировал тезис о том, что выделение 60 миллиардов долларов на помощь Киеву якобы поможет в развитии оборонно-промышленного комплекса США."С каких пор наше экономическое развитие обеспечивается за счет финансирования войн за океаном?" — поинтересовался Рой.Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.
https://ria.ru/20240208/migranty-1926255868.html
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в мире, украина, техас, сша, майк джонсон
В мире, Украина, Техас, США, Майк Джонсон
В конгрессе США предложили создать новую Украину

Конгрессмен: Техас надо переименовать в Украину, чтобы его начали финансировать

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в эфире телеканала Fox News предложил переименовать Техас в Украину, чтобы привлечь внимание конгресса к защите южной границы.
"Я думаю, что, наверное, очень скоро выдвину законопроект, который переименует Техас в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США", — сказал политик.
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По словам конгрессмена, "дом престарелых" в виде американского сената работает активно только тогда, когда речь идет о расходовании денег налогоплательщиков на зарубежные войны. Так он прокомментировал тезис о том, что выделение 60 миллиардов долларов на помощь Киеву якобы поможет в развитии оборонно-промышленного комплекса США.
"С каких пор наше экономическое развитие обеспечивается за счет финансирования войн за океаном?" — поинтересовался Рой.
Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.
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