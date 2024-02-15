https://ria.ru/20240215/tekhas-1927522225.html

В конгрессе США предложили создать новую Украину

В конгрессе США предложили создать новую Украину - РИА Новости, 15.02.2024

В конгрессе США предложили создать новую Украину

Член палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в эфире телеканала Fox News предложил переименовать Техас в Украину, чтобы привлечь внимание... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:42

2024-02-15T11:42

2024-02-15T15:38

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой в эфире телеканала Fox News предложил переименовать Техас в Украину, чтобы привлечь внимание конгресса к защите южной границы."Я думаю, что, наверное, очень скоро выдвину законопроект, который переименует Техас в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США", — сказал политик.По словам конгрессмена, "дом престарелых" в виде американского сената работает активно только тогда, когда речь идет о расходовании денег налогоплательщиков на зарубежные войны. Так он прокомментировал тезис о том, что выделение 60 миллиардов долларов на помощь Киеву якобы поможет в развитии оборонно-промышленного комплекса США."С каких пор наше экономическое развитие обеспечивается за счет финансирования войн за океаном?" — поинтересовался Рой.Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.

https://ria.ru/20240208/migranty-1926255868.html

https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927223035.html

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в мире, украина, техас, сша, майк джонсон