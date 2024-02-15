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Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2024
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09:08 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/taksi-1927485377.html
Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада
Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2024
Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада
Цены на такси в Москве выросли более чем в три раза из-за сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:08
2024-02-15T09:08
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
яндекс
яндекс.такси
экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Цены на такси в Москве выросли более чем в три раза из-за сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. "Высокая цена - обычно в это время ниже. Заказов больше, чем машин, из-за плохой погоды. Большие пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Go". Индикатор спроса в сервисе горит красным. По данным на 8.30 мск, длительные поездки (около 35-40 минут) обойдутся москвичам как минимум в 2000 рублей, в некоторых случаях цена превышает 2700 рублей - вместо привычных 700-800 рублей. Стоимость коротких поездок (до 10-15 минут) выросла минимум втрое: к примеру, с 250-300 до 800-1000 рублей. Поездки из Подмосковья в столицу обойдутся пользователям практически в 4000 рублей. В отдельных случаях цена на такси увеличивается в 4-5 раза. Кроме этого, москвичи отмечают увеличение длительности поездки вдвое. РИА Новости направило запрос в пресс-службу "Яндекс такси". В Москве в четверг идет сильный снег, видимость на дорогах плохая. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки из-за снегопада достигли 8 баллов. В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.
https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921679750.html
https://ria.ru/20231205/taksi-1913772821.html
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, яндекс, яндекс.такси, экономика
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Яндекс, Яндекс.Такси, Экономика
Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада

Цены на такси в Москве выросли более чем втрое из-за снегопада

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение во время снегопада в Москве
Автомобильное движение во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Цены на такси в Москве выросли более чем в три раза из-за сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Высокая цена - обычно в это время ниже. Заказов больше, чем машин, из-за плохой погоды. Большие пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Go". Индикатор спроса в сервисе горит красным.
По данным на 8.30 мск, длительные поездки (около 35-40 минут) обойдутся москвичам как минимум в 2000 рублей, в некоторых случаях цена превышает 2700 рублей - вместо привычных 700-800 рублей. Стоимость коротких поездок (до 10-15 минут) выросла минимум втрое: к примеру, с 250-300 до 800-1000 рублей. Поездки из Подмосковья в столицу обойдутся пользователям практически в 4000 рублей.
В отдельных случаях цена на такси увеличивается в 4-5 раза. Кроме этого, москвичи отмечают увеличение длительности поездки вдвое.
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РИА Новости направило запрос в пресс-службу "Яндекс такси".
В Москве в четверг идет сильный снег, видимость на дорогах плохая. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки из-за снегопада достигли 8 баллов.
В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.
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