https://ria.ru/20240215/taksi-1927485377.html

Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада

Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада - РИА Новости, 15.02.2024

Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада

Цены на такси в Москве выросли более чем в три раза из-за сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:08

2024-02-15T09:08

2024-02-15T09:08

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

яндекс

яндекс.такси

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172540_0:245:3057:1965_1920x0_80_0_0_87c3e270d5f4efb5e16e5e909f8ff2c5.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Цены на такси в Москве выросли более чем в три раза из-за сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. "Высокая цена - обычно в это время ниже. Заказов больше, чем машин, из-за плохой погоды. Большие пробки по пути - чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Go". Индикатор спроса в сервисе горит красным. По данным на 8.30 мск, длительные поездки (около 35-40 минут) обойдутся москвичам как минимум в 2000 рублей, в некоторых случаях цена превышает 2700 рублей - вместо привычных 700-800 рублей. Стоимость коротких поездок (до 10-15 минут) выросла минимум втрое: к примеру, с 250-300 до 800-1000 рублей. Поездки из Подмосковья в столицу обойдутся пользователям практически в 4000 рублей. В отдельных случаях цена на такси увеличивается в 4-5 раза. Кроме этого, москвичи отмечают увеличение длительности поездки вдвое. РИА Новости направило запрос в пресс-службу "Яндекс такси". В Москве в четверг идет сильный снег, видимость на дорогах плохая. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки из-за снегопада достигли 8 баллов. В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.

https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921679750.html

https://ria.ru/20231205/taksi-1913772821.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, яндекс, яндекс.такси, экономика