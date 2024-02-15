https://ria.ru/20240215/svyazi-1927476433.html

Тюменская область продолжит укреплять связи с Казахстаном

Тюменская область продолжит укреплять связи с Казахстаном - РИА Новости, 15.02.2024

Тюменская область продолжит укреплять связи с Казахстаном

Развитие и укрепление торговых связей с Казахстаном, деловых контактов с предприятиями соседнего государства, сотрудничество в других сферах входят в число... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:36

2024-02-15T06:36

2024-02-15T06:36

тюменская область

казахстан

тюменская область

екатеринбург

александр моор

снг

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ТЮМЕНЬ, 15 фев – РИА Новости. Развитие и укрепление торговых связей с Казахстаном, деловых контактов с предприятиями соседнего государства, сотрудничество в других сферах входят в число приоритетов для Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор на рабочей встрече с генеральным консулом Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым. "Развитие и укрепление отношений с Казахстаном является одним из приоритетов для правительства Тюменской области. С акиматами Казахстана заключено шесть соглашений о сотрудничестве. Организуются взаимные визиты для развития партнерских отношений, в том числе деловых контактов с предприятиями Казахстана", – сообщил Александр Моор. Казахстан – основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ, за девять месяцев 2023 года товарооборот со ним увеличился почти в полтора раза, и, по мнению Моора, есть возможности для дальнейшего роста. На встрече стороны обсудили развитие приграничного сотрудничества. На территории Тюменской области функционирует автомобильный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска "Казанское", запланирована его модернизация. Моор подчеркнул важность расширения дорожных полос и со стороны Казахстана, это поможет избежать заторов при переезде через границы. Также речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма. Жарас Мамутбеков отметил, что "Россия является основным стратегическим партнером и союзником Республики Казахстан, механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах". В завершение встречи он пригласил представителей тюменских деловых кругов на Казахстанско-российский бизнес-форум, который посольство Казахстана в РФ планирует провести в 2024 году, а тюменских спортсменов – на Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240206/promproizvodstvo-1925625445.html

казахстан

тюменская область

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казахстан, тюменская область, екатеринбург, александр моор, снг