https://ria.ru/20240215/svo-1927459814.html

Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО

Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО - РИА Новости, 15.02.2024

Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что западные лидеры в комментариях по поводу его интервью Такеру Карлсону "передергивают карту": по его словам, он не... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T00:20

2024-02-15T00:20

2024-02-15T01:30

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владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные лидеры в комментариях по поводу его интервью Такеру Карлсону "передергивают карту": по его словам, он не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на РФ. "То, что они смотрят, слушают, - хорошо. Но то, что они извращают то, что я говорил, - это плохо. И передергивают карту. Потому что я ничего подобного не говорил: я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию", - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Он напомнил, что есть запись его интервью Карлсону, и предложил западным лидерам: "пусть покажут, где конкретно я об этом сказал"."Я говорил о другом. Я говорил о том, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Кстати говоря, это было сказано прежде всего устами тогдашнего генерального секретаря НАТО - им был представитель Федеративной Республики Германия. Это он сказал: "ни дюйма на восток". Потом пять расширений (НАТО - ред.), полный обман", - добавил Путин.Президент подчеркнул, что российскую сторону "беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности". Он отметил, что об этом сказал в интервью американскому журналисту."Но непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса - Луганскую Народную республику и Донецкую Народную Республику", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240215/bayden-1927459556.html

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россия, украина, владимир путин, нато, донбасс, такер карлсон