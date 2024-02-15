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Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО
Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО - РИА Новости, 15.02.2024
Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что западные лидеры в комментариях по поводу его интервью Такеру Карлсону "передергивают карту": по его словам, он не... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:20
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные лидеры в комментариях по поводу его интервью Такеру Карлсону "передергивают карту": по его словам, он не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на РФ. "То, что они смотрят, слушают, - хорошо. Но то, что они извращают то, что я говорил, - это плохо. И передергивают карту. Потому что я ничего подобного не говорил: я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию", - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Он напомнил, что есть запись его интервью Карлсону, и предложил западным лидерам: "пусть покажут, где конкретно я об этом сказал"."Я говорил о другом. Я говорил о том, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Кстати говоря, это было сказано прежде всего устами тогдашнего генерального секретаря НАТО - им был представитель Федеративной Республики Германия. Это он сказал: "ни дюйма на восток". Потом пять расширений (НАТО - ред.), полный обман", - добавил Путин.Президент подчеркнул, что российскую сторону "беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности". Он отметил, что об этом сказал в интервью американскому журналисту."Но непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса - Луганскую Народную республику и Донецкую Народную Республику", - заявил Путин.
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россия, украина, владимир путин, нато, донбасс, такер карлсон
Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Донбасс, Такер Карлсон
Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО
Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на Россию
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные лидеры в комментариях по поводу его интервью Такеру Карлсону "передергивают карту": по его словам, он не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на РФ.
«
"То, что они смотрят, слушают, - хорошо. Но то, что они извращают то, что я говорил, - это плохо. И передергивают карту. Потому что я ничего подобного не говорил: я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию", - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля
.
Он напомнил, что есть запись его интервью Карлсону, и предложил западным лидерам: "пусть покажут, где конкретно я об этом сказал".
"Я говорил о другом. Я говорил о том, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Кстати говоря, это было сказано прежде всего устами тогдашнего генерального секретаря НАТО - им был представитель Федеративной Республики Германия. Это он сказал: "ни дюйма на восток". Потом пять расширений (НАТО - ред.), полный обман", - добавил Путин.
Президент подчеркнул, что российскую сторону "беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности". Он отметил, что об этом сказал в интервью американскому журналисту.
"Но непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки с многочисленными человеческими жертвами на непризнанные нами в течение восьми лет республики Донбасса
- Луганскую Народную республику
и Донецкую Народную Республику", - заявил Путин.
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