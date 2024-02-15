https://ria.ru/20240215/sugroby-1927623977.html

Высота сугробов в Москве приблизится к рекорду в пятницу утром

Высота сугробов в Москве приблизится к рекорду в пятницу утром - РИА Новости, 15.02.2024

Высота сугробов в Москве приблизится к рекорду в пятницу утром

В Москве прошел мощнейший снегопад, завтра утром к рекорду может приблизиться высота сугробов, но суточный рекорд по количеству осадков побит не будет, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:40

2024-02-15T16:40

2024-02-15T16:41

погода

роман вильфанд

москва

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Москве прошел мощнейший снегопад, завтра утром к рекорду может приблизиться высота сугробов, но суточный рекорд по количеству осадков побит не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Наиболее интенсивная часть снегопада уже прошла. С трех часов ночи выпало примерно 10 миллиметров осадков. Это не рекорд, потому что для 15 февраля рекордное значение - 15,2 миллиметра. До 15 миллиметров не дойдет, рекорд не ожидается", - сказал Вильфанд. Что касается сугробов, отметил синоптик, средняя высота снега для 15 февраля - 38 сантиметров, максимальная - 62 сантиметра в 1895 и в 1966 годах. "Сейчас на нашей главной станции, на ВДНХ, 54 сантиметра. Завтра к утру подрастет, может быть, будет близкой к рекордной. Однако на других станциях – Тушино, МГУ – там уже 64 сантиметра, и не исключаю, что приблизится к 70", - добавил метеоролог. Вильфанд добавил, что снегопад 15 февраля в любом случае "мощнейший", и его последствия будут сказываться еще долго.

https://ria.ru/20240214/poteplenie-1927290434.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, роман вильфанд, москва