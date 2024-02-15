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Найдено судно, загадочно пропавшее 84 года назад вместе с капитаном - РИА Новости, 15.02.2024
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07:53 15.02.2024 (обновлено: 10:23 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/sudno-1927479780.html
Найдено судно, загадочно пропавшее 84 года назад вместе с капитаном
Найдено судно, загадочно пропавшее 84 года назад вместе с капитаном - РИА Новости, 15.02.2024
Найдено судно, загадочно пропавшее 84 года назад вместе с капитаном
Судно Arlington, затонувшее вместе с капитаном Фредериком Берком к северу от американского штата Мичиган, обнаружили спустя 84 года после крушения, об этом... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:53
2024-02-15T10:23
в мире
сша
мичиган
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Судно Arlington, затонувшее вместе с капитаном Фредериком Берком к северу от американского штата Мичиган, обнаружили спустя 84 года после крушения, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.&quot;Корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее через почти 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма &lt;…&gt;. Корабль был найден к северу от полуострова Кивино в Мичигане, погребенный на глубине 650 футов (около 200 метров. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в публикации.Кораблекрушение произошло в мае 1940 года. Известно, что после начала шторма помощник капитана судна приказал изменить направление движения, однако капитан Берк велел вновь вернуться на курс. В итоге Arlington столкнулся с судном Collingwood, на которое смогли перебраться члены экипажа. Спастись смогли все, кроме оставшегося на судне капитана, чье решение до сих пор остается непонятным для исследователей."Почему он затонул вместе со своим кораблем, &lt;…&gt; когда он легко мог бы спастись, как и члены его команды? &lt;…&gt; Дело в том, что никто никогда не узнает ответа", — говорится в отчете Исторического общества.Как сообщается в материале, капитан успел помахать рукой спасшимся членам экипажа перед тем, как пойти на дно вместе со своим судном.
https://ria.ru/20231221/pamyatnik-1917122904.html
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в мире, сша, мичиган
В мире, США, Мичиган
Найдено судно, загадочно пропавшее 84 года назад вместе с капитаном

DM: в Мичигане обнаружили корабль Arlington, затонувший 84 года назад

© Фото : Great Lakes Shipwreck MuseumФрагмент затонувшего судна Арлингтон
Фрагмент затонувшего судна Арлингтон - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Great Lakes Shipwreck Museum
Фрагмент затонувшего судна Арлингтон
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Судно Arlington, затонувшее вместе с капитаном Фредериком Берком к северу от американского штата Мичиган, обнаружили спустя 84 года после крушения, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.
«

"Корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее через почти 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма <…>. Корабль был найден к северу от полуострова Кивино в Мичигане, погребенный на глубине 650 футов (около 200 метров. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

Кораблекрушение произошло в мае 1940 года. Известно, что после начала шторма помощник капитана судна приказал изменить направление движения, однако капитан Берк велел вновь вернуться на курс. В итоге Arlington столкнулся с судном Collingwood, на которое смогли перебраться члены экипажа. Спастись смогли все, кроме оставшегося на судне капитана, чье решение до сих пор остается непонятным для исследователей.
"Почему он затонул вместе со своим кораблем, <…> когда он легко мог бы спастись, как и члены его команды? <…> Дело в том, что никто никогда не узнает ответа", — говорится в отчете Исторического общества.
Как сообщается в материале, капитан успел помахать рукой спасшимся членам экипажа перед тем, как пойти на дно вместе со своим судном.
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В миреСШАМичиган
 
 
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