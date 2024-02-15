https://ria.ru/20240215/sud-1927623373.html

Суд заочно арестовал актера Панина*

Суд заочно арестовал актера Панина* - РИА Новости, 15.02.2024

Суд заочно арестовал актера Панина*

Актера Алексея Панина* заочно арестовали на два месяца по делу о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:38

2024-02-15T16:38

2024-02-15T17:46

происшествия

алексей панин

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904905505_0:465:1674:1407_1920x0_80_0_0_3e89230768f164ece09cbe498f69ac01.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Актера Алексея Панина* заочно арестовали на два месяца по делу о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича*, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма)", — сказали в ведомстве.Двухмесячное лишение свободы будет отсчитываться со дня его экстрадиции из-за рубежа или фактического задержания на территории России.В конце мая МВД объявило Панина* в розыск. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, в отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту. Актер также неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230802/sobchak-1887815481.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алексей панин, россия, москва