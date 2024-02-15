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Суд заочно арестовал актера Панина* - РИА Новости, 15.02.2024
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16:38 15.02.2024 (обновлено: 17:46 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/sud-1927623373.html
Суд заочно арестовал актера Панина*
Суд заочно арестовал актера Панина* - РИА Новости, 15.02.2024
Суд заочно арестовал актера Панина*
Актера Алексея Панина* заочно арестовали на два месяца по делу о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:38
2024-02-15T17:46
происшествия
алексей панин
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Актера Алексея Панина* заочно арестовали на два месяца по делу о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в суде.&quot;Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича*, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма)&quot;, — сказали в ведомстве.Двухмесячное лишение свободы будет отсчитываться со дня его экстрадиции из-за рубежа или фактического задержания на территории России.В конце мая МВД объявило Панина* в розыск. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, в отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту. Актер также неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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происшествия, алексей панин, россия, москва
Происшествия, Алексей Панин, Россия, Москва
Суд заочно арестовал актера Панина*

Суд заочно арестовал актера Панина за призывы к терроризму

Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети
Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети
Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Актера Алексея Панина* заочно арестовали на два месяца по делу о призывах к терроризму, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест в отношении Панина Алексея Вячеславовича*, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма)", — сказали в ведомстве.

Двухмесячное лишение свободы будет отсчитываться со дня его экстрадиции из-за рубежа или фактического задержания на территории России.
В конце мая МВД объявило Панина* в розыск. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, в отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту. Актер также неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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