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Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29

Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29 - РИА Новости, 15.02.2024

Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29

Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити в США выросло до 29 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на медиков. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:39

2024-02-15T08:39

2024-02-15T09:53

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити в США выросло до 29 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на медиков."По данным четырех местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом в среду", — уточнили в материале.Ночью в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", произошла стрельба. Начальник полиции города Стейси Грейвз сообщал о 22 пострадавших и одном погибшем.Как уточнили в медучреждениях, 19 пострадавших получили огнестрельные ранения. Кроме того, в инциденте пострадали 11 детей в возрасте от шести до 15 лет, среди них девять с огнестрельными ранениями.ФБР и полиция обратились к гражданам за помощью в расследовании случившегося. Они призвали присылать видео, на которые могло попасть нападение.

https://ria.ru/20240215/bayden-1927476745.html

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Влада Копылова

в мире, канзас-сити (миссури), сша