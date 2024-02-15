Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29
Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити в США выросло до 29
© AP Photo / Charlie RiedelПострадавшая в результате стрельбы на праздновании Суперкубка НФЛ по футболу "Канзас-Сити Чифс"
© AP Photo / Charlie Riedel
Пострадавшая в результате стрельбы на праздновании Суперкубка НФЛ по футболу "Канзас-Сити Чифс"
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити в США выросло до 29 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на медиков.
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"По данным четырех местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом в среду", — уточнили в материале.
Ночью в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", произошла стрельба. Начальник полиции города Стейси Грейвз сообщал о 22 пострадавших и одном погибшем.
Как уточнили в медучреждениях, 19 пострадавших получили огнестрельные ранения. Кроме того, в инциденте пострадали 11 детей в возрасте от шести до 15 лет, среди них девять с огнестрельными ранениями.
ФБР и полиция обратились к гражданам за помощью в расследовании случившегося. Они призвали присылать видео, на которые могло попасть нападение.