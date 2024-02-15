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Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29 - РИА Новости, 15.02.2024
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08:39 15.02.2024 (обновлено: 09:53 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/strelba-1927483334.html
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29 - РИА Новости, 15.02.2024
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29
Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити в США выросло до 29 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на медиков. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:39
2024-02-15T09:53
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити в США выросло до 29 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на медиков.&quot;По данным четырех местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом в среду&quot;, — уточнили в материале.Ночью в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", произошла стрельба. Начальник полиции города Стейси Грейвз сообщал о 22 пострадавших и одном погибшем.Как уточнили в медучреждениях, 19 пострадавших получили огнестрельные ранения. Кроме того, в инциденте пострадали 11 детей в возрасте от шести до 15 лет, среди них девять с огнестрельными ранениями.ФБР и полиция обратились к гражданам за помощью в расследовании случившегося. Они призвали присылать видео, на которые могло попасть нападение.
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в мире, канзас-сити (миссури), сша
В мире, Канзас-Сити (Миссури), США
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 29

Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити в США выросло до 29

© AP Photo / Charlie RiedelПострадавшая в результате стрельбы на праздновании Суперкубка НФЛ по футболу "Канзас-Сити Чифс"
Пострадавшая в результате стрельбы на праздновании Суперкубка НФЛ по футболу Канзас-Сити Чифс - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Пострадавшая в результате стрельбы на праздновании Суперкубка НФЛ по футболу "Канзас-Сити Чифс"
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити в США выросло до 29 человек, передает телеканал CNN со ссылкой на медиков.
«

"По данным четырех местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом в среду", — уточнили в материале.

Ночью в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", произошла стрельба. Начальник полиции города Стейси Грейвз сообщал о 22 пострадавших и одном погибшем.
Как уточнили в медучреждениях, 19 пострадавших получили огнестрельные ранения. Кроме того, в инциденте пострадали 11 детей в возрасте от шести до 15 лет, среди них девять с огнестрельными ранениями.
ФБР и полиция обратились к гражданам за помощью в расследовании случившегося. Они призвали присылать видео, на которые могло попасть нападение.
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В миреКанзас-Сити (Миссури)США
 
 
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