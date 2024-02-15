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Полиция Канзас-Сити заявила о задержании еще одного человека после стрельбы

Полиция Канзас-Сити заявила о задержании еще одного человека после стрельбы - РИА Новости, 15.02.2024

Полиция Канзас-Сити заявила о задержании еще одного человека после стрельбы

Правоохранители задержали троих человек после стрельбы в Канзас-Сити в американском штате Миссури, где проходил чемпионский парад команды Национальной... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T02:49

2024-02-15T02:49

2024-02-15T10:18

в мире

канзас-сити (миссури)

миссури

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали троих человек после стрельбы в Канзас-Сити в американском штате Миссури, где проходил чемпионский парад команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщила начальник полиции города Стейси Грейвз. "Задержаны три человека", - сказала Грейвз в ходе брифинга, кадры которого транслировало полицейское ведомство в соцсети Х. До этого полиция сообщала о двоих задержанных. Ранее в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. По последним данным полиции, всего пострадали 22 человека, один погиб.

https://rsport.ria.ru/20240215/parad-1927466947.html

канзас-сити (миссури)

миссури

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