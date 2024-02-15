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Полиция Канзас-Сити заявила о задержании еще одного человека после стрельбы
Полиция Канзас-Сити заявила о задержании еще одного человека после стрельбы - РИА Новости, 15.02.2024
Полиция Канзас-Сити заявила о задержании еще одного человека после стрельбы
Правоохранители задержали троих человек после стрельбы в Канзас-Сити в американском штате Миссури, где проходил чемпионский парад команды Национальной... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:49
2024-02-15T02:49
2024-02-15T10:18
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали троих человек после стрельбы в Канзас-Сити в американском штате Миссури, где проходил чемпионский парад команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщила начальник полиции города Стейси Грейвз. "Задержаны три человека", - сказала Грейвз в ходе брифинга, кадры которого транслировало полицейское ведомство в соцсети Х. До этого полиция сообщала о двоих задержанных. Ранее в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. По последним данным полиции, всего пострадали 22 человека, один погиб.
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в мире, канзас-сити (миссури), миссури
В мире, Канзас-Сити (Миссури), Миссури
Полиция Канзас-Сити заявила о задержании еще одного человека после стрельбы
Полиция Канзас-Сити сообщила о задержании еще одного человека после стрельбы
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали троих человек после стрельбы в Канзас-Сити в американском штате Миссури, где проходил чемпионский парад команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщила начальник полиции города Стейси Грейвз.
«
"Задержаны три человека", - сказала Грейвз в ходе брифинга, кадры которого транслировало полицейское ведомство в соцсети Х. До этого полиция сообщала о двоих задержанных.
"Канзас-Сити Чифс" обратился к пострадавшим при стрельбе после парада
Ранее в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. По последним данным полиции, всего пострадали 22 человека, один погиб.