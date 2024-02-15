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Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 22 человек
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 22 человек - РИА Новости, 15.02.2024
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 22 человек
Число пострадавших при стрельбе в городе Канзас-Сити в американском штате Миссури выросло до 22 человек, заявила начальник полиции города Стейси Грейвз. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:47
2024-02-15T02:47
2024-02-15T10:19
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в городе Канзас-Сити в американском штате Миссури выросло до 22 человек, заявила начальник полиции города Стейси Грейвз."Общее число (человек - ред.) с огнестрельными ранениями дошло до 22", - сообщила она на брифинге. Ранее Грейвз сообщила об одном погибшем и 10-15 пострадавших. Ранее в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. Телеканал CNN сообщал, что выстрелы прозвучали после парада, а сам инцидент случился рядом с местом торжества.
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в мире, канзас-сити (миссури), миссури
В мире, Канзас-Сити (Миссури), Миссури
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 22 человек
Число раненых при стрельбе в американском Канзас-Сити выросло до 22 человек
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в городе Канзас-Сити в американском штате Миссури выросло до 22 человек, заявила начальник полиции города Стейси Грейвз.
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"Общее число (человек - ред.) с огнестрельными ранениями дошло до 22", - сообщила она на брифинге.
Ранее Грейвз сообщила об одном погибшем и 10-15 пострадавших.
Ранее в Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. Телеканал CNN сообщал, что выстрелы прозвучали после парада, а сам инцидент случился рядом с местом торжества.
"Канзас-Сити Чифс" обратился к пострадавшим при стрельбе после парада