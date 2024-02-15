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Иеромонах рассказал, почему Сретение - праздник смерти - РИА Новости, 15.02.2024
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Религия
 
06:24 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/sretenie-1927475924.html
Иеромонах рассказал, почему Сретение - праздник смерти
Иеромонах рассказал, почему Сретение - праздник смерти - РИА Новости, 15.02.2024
Иеромонах рассказал, почему Сретение - праздник смерти
Сретение Господне (от греческого "встреча") – это праздник ожидания и приветствия христианской смерти, в котором отражается вся христианская мысль, рассказал... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:24
2024-02-15T06:24
религия
иисус христос
русская православная церковь
сретение господне
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сретение Господне (от греческого "встреча") – это праздник ожидания и приветствия христианской смерти, в котором отражается вся христианская мысль, рассказал РИА Новости в день Сретения председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). "Праведному Симеону, центральному герою этого события, было обещано не видеть смерти, не увидев Христа – и он прозрел и Христа увидел. Смысл здесь очень глубокий, ведь это, так сказать, праздник смерти: в каком-то смысле Симеон приветствует свою смерть и идет умирать. Он приветствует смерть грядущую: здесь, так сказать, как в капельке воды отражается вся христианская мысль. Мне больше ничего не надо, то, что есть, очень хорошо и этому радуюсь, но все это ведет меня к небу, ведёт меня к той цели, которую мне указал Господь", – сказал Маркиш РИА Новости. Сретение Господне – один из двенадцати главных церковных праздников – отмечается в Русской православной церкви ежегодно 15 февраля. Посвященные ему торжественные богослужения проходят 14 февраля вечером и 15 февраля утром, так как богослужебный день в большинстве храмов начинается накануне. Праздник посвящен встрече праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с младенцем Иисусом Христом, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения. Симеон по церковному преданию был одним из переводчиков Ветхого завета на греческий по указу царя Птолемея II, усомнившимся в том, что Спаситель действительно родится от девы – после этого явившийся ему ангел сказал Симеону, что он не умрет, не увидев рожденного от девы Мессии. Это, согласно его житию, произошло, когда ему было 360 лет. В день Сретения также отмечается Всемирный день православной молодежи. Он отмечается с 1953 года, когда состоялась первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодежного движения, получившего название "Синдесмос" и ставшего инициатором праздника. В конференции приняли участие около 50 участников разного этнического происхождения: русские, сербы, финны, грузины, румыны, сирийцы, индусы и другие.
https://ria.ru/20240214/post-1849323809.html
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иисус христос, русская православная церковь, сретение господне
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Сретение Господне
Иеромонах рассказал, почему Сретение - праздник смерти

Иеромонах Макарий рассказал, почему Сретение - праздник смерти

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкУсадьба Николо-Урюпино в Красногорском районе Московской области
Усадьба Николо-Урюпино в Красногорском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Усадьба Николо-Урюпино в Красногорском районе Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сретение Господне (от греческого "встреча") – это праздник ожидания и приветствия христианской смерти, в котором отражается вся христианская мысль, рассказал РИА Новости в день Сретения председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
«
"Праведному Симеону, центральному герою этого события, было обещано не видеть смерти, не увидев Христа – и он прозрел и Христа увидел. Смысл здесь очень глубокий, ведь это, так сказать, праздник смерти: в каком-то смысле Симеон приветствует свою смерть и идет умирать. Он приветствует смерть грядущую: здесь, так сказать, как в капельке воды отражается вся христианская мысль. Мне больше ничего не надо, то, что есть, очень хорошо и этому радуюсь, но все это ведет меня к небу, ведёт меня к той цели, которую мне указал Господь", – сказал Маркиш РИА Новости.
Сретение Господне – один из двенадцати главных церковных праздников – отмечается в Русской православной церкви ежегодно 15 февраля. Посвященные ему торжественные богослужения проходят 14 февраля вечером и 15 февраля утром, так как богослужебный день в большинстве храмов начинается накануне. Праздник посвящен встрече праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с младенцем Иисусом Христом, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения. Симеон по церковному преданию был одним из переводчиков Ветхого завета на греческий по указу царя Птолемея II, усомнившимся в том, что Спаситель действительно родится от девы – после этого явившийся ему ангел сказал Симеону, что он не умрет, не увидев рожденного от девы Мессии. Это, согласно его житию, произошло, когда ему было 360 лет.
В день Сретения также отмечается Всемирный день православной молодежи. Он отмечается с 1953 года, когда состоялась первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодежного движения, получившего название "Синдесмос" и ставшего инициатором праздника. В конференции приняли участие около 50 участников разного этнического происхождения: русские, сербы, финны, грузины, румыны, сирийцы, индусы и другие.
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