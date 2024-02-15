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США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 15.02.2024
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01:44 15.02.2024 (обновлено: 09:36 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/sputniki-1927465674.html
США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием
США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 15.02.2024
США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием
США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием, сообщает агентство по противоракетной защите Пентагона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:44
2024-02-15T09:36
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием, сообщает агентство по противоракетной защите Пентагона. &quot;Агентство по противоракетной защите и агентство по развитию в космосе объявили о предстоящем запуске шести спутников на околоземную орбиту&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Два спутника будут оснащены устройствами, отслеживающими гиперзвуковые и баллистические ракеты, четыре других станут частью системы слежения за истребителями, говорится в сообщении.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием

Пентагон: США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием

© Фото : U.S. Navy / Jessica KosanovichПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : U.S. Navy / Jessica Kosanovich
Пуск ракеты. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием, сообщает агентство по противоракетной защите Пентагона.
«

"Агентство по противоракетной защите и агентство по развитию в космосе объявили о предстоящем запуске шести спутников на околоземную орбиту", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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Два спутника будут оснащены устройствами, отслеживающими гиперзвуковые и баллистические ракеты, четыре других станут частью системы слежения за истребителями, говорится в сообщении.
 
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