https://ria.ru/20240215/sputniki-1927465674.html

США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием

США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 15.02.2024

США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием

США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием, сообщает агентство по противоракетной защите Пентагона. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:44

2024-02-15T01:44

2024-02-15T09:36

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием, сообщает агентство по противоракетной защите Пентагона. "Агентство по противоракетной защите и агентство по развитию в космосе объявили о предстоящем запуске шести спутников на околоземную орбиту", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Два спутника будут оснащены устройствами, отслеживающими гиперзвуковые и баллистические ракеты, четыре других станут частью системы слежения за истребителями, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240215/ugroza-1927465377.html

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в мире, сша, министерство обороны сша