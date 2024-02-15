Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 15.02.2024 (обновлено: 21:51 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927676005.html
Рогов заявил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье
Рогов заявил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье - РИА Новости, 15.02.2024
Рогов заявил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье
Российские силы нанесли удар по месту сборки авиадвигателей в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:17
2024-02-15T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_ac86ddaa4c25d8262edd6dd2cb1d60d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Российские силы нанесли удар по месту сборки авиадвигателей в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;В Запорожье нанесен удар по промышленной площадке завода &quot;Мотор Сич&quot;. Зафиксировано два прилета по месту сборки и ремонта авиадвигателей&quot;, — сказал он.По словам Рогова, удары стали "болезненными" для ВСУ, учитывая их большие потери на фронте и острую необходимость в восстановлении техники, ранее стоявшей на хранении. Ранее в четверг назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении в городе объекта инфраструктуры из-за взрыва. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927668196.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
днепр (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7aa3955e81405f9da59995dd1063d55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов заявил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье

Рогов: в Запорожье нанесен удар по промышленной площадке завода "Мотор Сич"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Российские силы нанесли удар по месту сборки авиадвигателей в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"В Запорожье нанесен удар по промышленной площадке завода "Мотор Сич". Зафиксировано два прилета по месту сборки и ремонта авиадвигателей", — сказал он.

Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки
Вчера, 20:23
По словам Рогова, удары стали "болезненными" для ВСУ, учитывая их большие потери на фронте и острую необходимость в восстановлении техники, ранее стоявшей на хранении.
Ранее в четверг назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении в городе объекта инфраструктуры из-за взрыва.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала