https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927676005.html

Рогов заявил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье

Рогов заявил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье - РИА Новости, 15.02.2024

Рогов заявил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье

Российские силы нанесли удар по месту сборки авиадвигателей в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:17

2024-02-15T21:17

2024-02-15T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Российские силы нанесли удар по месту сборки авиадвигателей в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."В Запорожье нанесен удар по промышленной площадке завода "Мотор Сич". Зафиксировано два прилета по месту сборки и ремонта авиадвигателей", — сказал он.По словам Рогова, удары стали "болезненными" для ВСУ, учитывая их большие потери на фронте и острую необходимость в восстановлении техники, ранее стоявшей на хранении. Ранее в четверг назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении в городе объекта инфраструктуры из-за взрыва. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927668196.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, украина