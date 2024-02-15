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СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 15.02.2024 (обновлено: 01:32 16.02.2024)
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927668196.html
СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки
СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки
Украинские солдаты начали отступать из Авдеевки в ДНР, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-15T20:23
2024-02-16T01:32
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
кирилл буданов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские солдаты начали отступать из Авдеевки в ДНР, пишет газета The Washington Post.&quot;Украинские военные говорят, что то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени. В четверг военные заявили, что частичный отход уже начался&quot;, — говорится в публикации.Один из солдат с позывным Витамин рассказал изданию, что российские силы сейчас успешно "оказывают давление", а ВСУ вынуждены отступать.При этом газета указывает, что, когда ее журналисты были в районе Авдеевки на прошлой неделе, они наблюдали направление новых украинских военных в город. Предполагается, что находящийся там коксохимический завод может стать "последним опорным пунктом" ВСУ.Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html
https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927206488.html
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в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, кирилл буданов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Кирилл Буданов
СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки

WP: украинские военные начали частичное отступление из Авдеевки возле Донецка

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские солдаты начали отступать из Авдеевки в ДНР, пишет газета The Washington Post.
«

"Украинские военные говорят, что то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени. В четверг военные заявили, что частичный отход уже начался", — говорится в публикации.

Эвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
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Один из солдат с позывным Витамин рассказал изданию, что российские силы сейчас успешно "оказывают давление", а ВСУ вынуждены отступать.
При этом газета указывает, что, когда ее журналисты были в районе Авдеевки на прошлой неделе, они наблюдали направление новых украинских военных в город. Предполагается, что находящийся там коксохимический завод может стать "последним опорным пунктом" ВСУ.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.

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Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияКирилл Буданов
 
 
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