СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки
WP: украинские военные начали частичное отступление из Авдеевки возле Донецка
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские солдаты начали отступать из Авдеевки в ДНР, пишет газета The Washington Post.
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"Украинские военные говорят, что то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени. В четверг военные заявили, что частичный отход уже начался", — говорится в публикации.
Один из солдат с позывным Витамин рассказал изданию, что российские силы сейчас успешно "оказывают давление", а ВСУ вынуждены отступать.
При этом газета указывает, что, когда ее журналисты были в районе Авдеевки на прошлой неделе, они наблюдали направление новых украинских военных в город. Предполагается, что находящийся там коксохимический завод может стать "последним опорным пунктом" ВСУ.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.
Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.