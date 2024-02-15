https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927668196.html

СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки

СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ сообщили о частичном отходе украинских военных в районе Авдеевки

Украинские солдаты начали отступать из Авдеевки в ДНР, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-15T20:23

2024-02-15T20:23

2024-02-16T01:32

специальная военная операция на украине

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авдеевка

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россия

кирилл буданов

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские солдаты начали отступать из Авдеевки в ДНР, пишет газета The Washington Post."Украинские военные говорят, что то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени. В четверг военные заявили, что частичный отход уже начался", — говорится в публикации.Один из солдат с позывным Витамин рассказал изданию, что российские силы сейчас успешно "оказывают давление", а ВСУ вынуждены отступать.При этом газета указывает, что, когда ее журналисты были в районе Авдеевки на прошлой неделе, они наблюдали направление новых украинских военных в город. Предполагается, что находящийся там коксохимический завод может стать "последним опорным пунктом" ВСУ.Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

https://ria.ru/20240213/avdeevka-1927206488.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, кирилл буданов