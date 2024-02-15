https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927631743.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:30

2024-02-15T17:30

2024-02-15T17:41

инфографика

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 февраля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли удары по военным предприятиям Украины, которые производят радиоэлектронное оборудование, авиационные двигатели и минометные боеприпасы. Все намеченные цели поражены. Кроме того, отбиты 13 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Ликвидированы 102 района скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29, 95 беспилотников, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотников, 469 зенитных ракетных комплексов, 1221 реактивную систему залпового огня, 15056 танков и других бронемашин, 8061 орудие полевой артиллерии и 18729 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

херсонская область

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россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область, херсонская область , спецоперация, инфографика