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ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 15.02.2024 (обновлено: 15:42 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927572604.html
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 15.02.2024
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:58
2024-02-15T15:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказали в ведомстве.Минобороны отметило, что попавшие под удар заводы производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, средства связи и минометные боеприпасы. Также удару подверглись производители топлива для военной техники ВСУ.Военное ведомство добавило, что цель удара достигнута, все объекты поражены.
https://ria.ru/20240215/kiev-1927479297.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказали в ведомстве.

Минобороны отметило, что попавшие под удар заводы производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, средства связи и минометные боеприпасы. Также удару подверглись производители топлива для военной техники ВСУ.
Военное ведомство добавило, что цель удара достигнута, все объекты поражены.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФУкраинаБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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