https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927572604.html

ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 15.02.2024

ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:58

2024-02-15T13:58

2024-02-15T15:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказали в ведомстве.Минобороны отметило, что попавшие под удар заводы производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, средства связи и минометные боеприпасы. Также удару подверглись производители топлива для военной техники ВСУ.Военное ведомство добавило, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

https://ria.ru/20240215/kiev-1927479297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, украина, безопасность, россия, вооруженные силы украины