https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927572604.html
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 15.02.2024
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:58
2024-02-15T13:58
2024-02-15T15:42
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказали в ведомстве.Минобороны отметило, что попавшие под удар заводы производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, средства связи и минометные боеприпасы. Также удару подверглись производители топлива для военной техники ВСУ.Военное ведомство добавило, что цель удара достигнута, все объекты поражены.
https://ria.ru/20240215/kiev-1927479297.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказали в ведомстве.
Минобороны отметило, что попавшие под удар заводы производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, средства связи и минометные боеприпасы. Также удару подверглись производители топлива для военной техники ВСУ.
Военное ведомство добавило, что цель удара достигнута, все объекты поражены.
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