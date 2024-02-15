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СК переквалифицировал дело о нападении собаки на ребенка в Подмосковье

СК переквалифицировал дело о нападении собаки на ребенка в Подмосковье - РИА Новости, 15.02.2024

СК переквалифицировал дело о нападении собаки на ребенка в Подмосковье

Следователи смягчили уголовную статью по делу о нападении бойцовской собаки на 4-летнюю девочку и ее няню в Одинцово, сообщает СК России. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:57

2024-02-15T10:57

2024-02-15T10:57

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

одинцово

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи смягчили уголовную статью по делу о нападении бойцовской собаки на 4-летнюю девочку и ее няню в Одинцово, сообщает СК России. В ноябре на детской площадке в Одинцово собака бойцовской породы, которую хозяин выгуливал без намордника и поводка, напала на четырехлетнюю девочку и женщину. Подмосковный главк СК РФ сообщал, что ребенок и няня госпитализированы "с укушенными ранами лица", возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако, как отмечается в телеграм-канале СК РФ, "заместитель Одинцовского городского прокурора Бережко Е.В. отменяла постановления о возбуждении уголовного дела, не принимая во внимание доводы следствия". "Для дачи всесторонней правовой оценки указанным обстоятельствам травмирования ребенка в настоящее время ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. Глава СК Александр Бастрыкин поручил "представить доклад об установленных обстоятельствах противоправных действий в отношении ребенка".

https://ria.ru/20240214/spaniel-1927360305.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)