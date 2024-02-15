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СК переквалифицировал дело о нападении собаки на ребенка в Подмосковье - РИА Новости, 15.02.2024
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10:57 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/sobaka-1927507512.html
СК переквалифицировал дело о нападении собаки на ребенка в Подмосковье
СК переквалифицировал дело о нападении собаки на ребенка в Подмосковье - РИА Новости, 15.02.2024
СК переквалифицировал дело о нападении собаки на ребенка в Подмосковье
Следователи смягчили уголовную статью по делу о нападении бойцовской собаки на 4-летнюю девочку и ее няню в Одинцово, сообщает СК России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:57
2024-02-15T10:57
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи смягчили уголовную статью по делу о нападении бойцовской собаки на 4-летнюю девочку и ее няню в Одинцово, сообщает СК России. В ноябре на детской площадке в Одинцово собака бойцовской породы, которую хозяин выгуливал без намордника и поводка, напала на четырехлетнюю девочку и женщину. Подмосковный главк СК РФ сообщал, что ребенок и няня госпитализированы "с укушенными ранами лица", возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако, как отмечается в телеграм-канале СК РФ, "заместитель Одинцовского городского прокурора Бережко Е.В. отменяла постановления о возбуждении уголовного дела, не принимая во внимание доводы следствия". "Для дачи всесторонней правовой оценки указанным обстоятельствам травмирования ребенка в настоящее время ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. Глава СК Александр Бастрыкин поручил "представить доклад об установленных обстоятельствах противоправных действий в отношении ребенка".
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК переквалифицировал дело о нападении собаки на ребенка в Подмосковье

СК смягчил статью по делу о нападении собаки на ребенка и его няню в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи смягчили уголовную статью по делу о нападении бойцовской собаки на 4-летнюю девочку и ее няню в Одинцово, сообщает СК России.
В ноябре на детской площадке в Одинцово собака бойцовской породы, которую хозяин выгуливал без намордника и поводка, напала на четырехлетнюю девочку и женщину. Подмосковный главк СК РФ сообщал, что ребенок и няня госпитализированы "с укушенными ранами лица", возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Однако, как отмечается в телеграм-канале СК РФ, "заместитель Одинцовского городского прокурора Бережко Е.В. отменяла постановления о возбуждении уголовного дела, не принимая во внимание доводы следствия".
"Для дачи всесторонней правовой оценки указанным обстоятельствам травмирования ребенка в настоящее время ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил "представить доклад об установленных обстоятельствах противоправных действий в отношении ребенка".
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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