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Бирюков: за зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра
Бирюков: за зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра - РИА Новости, 15.02.2024
Бирюков: за зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра
За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, в ликвидации последствий снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:03
2024-02-15T13:03
2024-02-15T13:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
московское центральное кольцо (мцк)
петр бирюков
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тинао
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, в ликвидации последствий снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра", - рассказал Бирюков. Он отметил, что для ликвидации последствий сегодняшнего снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек, в том числе дополнительные силы привлечены из инженерных компаний. "Для коммунальных служб это норма, никакой не аврал. Мы не даем зиме победить нас", - добавил заммэра. Заместитель мэра подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "Проводим циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
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Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
2024-02-15T13:03
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Снегопад в Москве, Московское центральное кольцо (МЦК), Петр Бирюков, Москва, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы