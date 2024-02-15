https://ria.ru/20240215/sneg-1927553326.html

Бирюков: за зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра

Бирюков: за зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра - РИА Новости, 15.02.2024

Бирюков: за зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра

За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, в ликвидации последствий снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:03

2024-02-15T13:03

2024-02-15T13:03

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, в ликвидации последствий снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра", - рассказал Бирюков. Он отметил, что для ликвидации последствий сегодняшнего снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек, в том числе дополнительные силы привлечены из инженерных компаний. "Для коммунальных служб это норма, никакой не аврал. Мы не даем зиме победить нас", - добавил заммэра. Заместитель мэра подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "Проводим циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уборка снега в Москве Уборка снега в Москве 2024-02-15T13:03 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

снегопад в москве, московское центральное кольцо (мцк), петр бирюков, москва, тинао, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы