https://ria.ru/20240215/skoraya-1927486239.html
В Волгограде напали на бригаду скорой помощи
В Волгограде напали на бригаду скорой помощи - РИА Новости, 15.02.2024
В Волгограде напали на бригаду скорой помощи
Участники драки в Волгограде напали на бригаду скорой помощи, которую сами и вызвали пострадавшим, сообщила городская Клиническая станция скорой медицинской... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:11
2024-02-15T09:11
2024-02-15T10:44
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 15 фев — РИА Новости. Участники драки в Волгограде напали на бригаду скорой помощи, которую сами и вызвали пострадавшим, сообщила городская Клиническая станция скорой медицинской помощи на своей странице "ВКонтакте".Ночью в экстренные службы поступил вызов о том, что несколько человек пострадали во время конфликта в Красноармейском районе города."Бригада скорой помощи незамедлительно выехала на место происшествия. Однако участники потасовки проявили агрессию к бригаде СМП (скорой медицинской помощи — Прим. ред.) и разбили лобовое стекло автомобиля", — уточнило медицинское учреждение.Отмечается, что медикам пришлось отъехать на безопасное расстояние и вызвать полицию. Только затем они смогли забрать двух пострадавших и отвезти их в больницу.
https://ria.ru/20230102/napadenie-1842843763.html
волгоград
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происшествия, волгоград
В Волгограде напали на бригаду скорой помощи
В Волгограде напали на бригаду скорой, приехавшую на помощь избитым в драке