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В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем
В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем - РИА Новости, 15.02.2024
В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем
Молодая мать из Мордовии заклеивала скотчем рот плачущему двухлетнему ребенку - возбуждено уголовное дело, мальчик изъят из семьи, сообщает следственное... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:31
2024-02-15T14:31
2024-02-15T14:31
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Молодая мать из Мордовии заклеивала скотчем рот плачущему двухлетнему ребенку - возбуждено уголовное дело, мальчик изъят из семьи, сообщает следственное управление СК РФ по республике в четверг. Ранее в местных публиках появилось видео, на котором молодая жительница города Рузаевки заклеивала 2-летнему сыну рот скотчем, чтобы не слышать его плач. Кроме того, утверждалось, что она якобы регулярно ругалась на малыша матом и не выполняла предписания детских врачей - мальчик стоит на медицинском учете. "Органами дознания МВД по Республике Мордовия в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В связи с общественным резонансом инициирован вопрос о передаче уголовного дела в следственный отдел регионального управления СК. Следователи также дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики", - говорится в релизе. Мальчик изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение, указывает СУСК.
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем
В Мордовии женщина заклеивала плачущему двухлетнему ребенку рот скотчем