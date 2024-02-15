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В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем - РИА Новости, 15.02.2024
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14:31 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/sk-1927585699.html
В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем
В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем - РИА Новости, 15.02.2024
В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем
Молодая мать из Мордовии заклеивала скотчем рот плачущему двухлетнему ребенку - возбуждено уголовное дело, мальчик изъят из семьи, сообщает следственное... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:31
2024-02-15T14:31
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Молодая мать из Мордовии заклеивала скотчем рот плачущему двухлетнему ребенку - возбуждено уголовное дело, мальчик изъят из семьи, сообщает следственное управление СК РФ по республике в четверг. Ранее в местных публиках появилось видео, на котором молодая жительница города Рузаевки заклеивала 2-летнему сыну рот скотчем, чтобы не слышать его плач. Кроме того, утверждалось, что она якобы регулярно ругалась на малыша матом и не выполняла предписания детских врачей - мальчик стоит на медицинском учете. "Органами дознания МВД по Республике Мордовия в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В связи с общественным резонансом инициирован вопрос о передаче уголовного дела в следственный отдел регионального управления СК. Следователи также дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики", - говорится в релизе. Мальчик изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение, указывает СУСК.
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии женщина заклеивала плачущему ребенку рот скотчем

В Мордовии женщина заклеивала плачущему двухлетнему ребенку рот скотчем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Молодая мать из Мордовии заклеивала скотчем рот плачущему двухлетнему ребенку - возбуждено уголовное дело, мальчик изъят из семьи, сообщает следственное управление СК РФ по республике в четверг.
Ранее в местных публиках появилось видео, на котором молодая жительница города Рузаевки заклеивала 2-летнему сыну рот скотчем, чтобы не слышать его плач. Кроме того, утверждалось, что она якобы регулярно ругалась на малыша матом и не выполняла предписания детских врачей - мальчик стоит на медицинском учете.
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"Органами дознания МВД по Республике Мордовия в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В связи с общественным резонансом инициирован вопрос о передаче уголовного дела в следственный отдел регионального управления СК. Следователи также дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики", - говорится в релизе.
Мальчик изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение, указывает СУСК.
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