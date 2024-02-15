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Ермак доложил помощнику президента США о ситуации на фронте и нуждах ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
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20:57 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/situatsiya-1927673397.html
Ермак доложил помощнику президента США о ситуации на фронте и нуждах ВСУ
Ермак доложил помощнику президента США о ситуации на фронте и нуждах ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
Ермак доложил помощнику президента США о ситуации на фронте и нуждах ВСУ
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, рассказал о... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:57
2024-02-15T20:57
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, рассказал о ситуации на фронте и нуждах ВСУ, сообщает офис Зеленского. "Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак… провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте и насущных нуждах сил обороны Украины. Особо он подчеркнул необходимость дальнейшего усиления систем ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса. Ермак добавил, что жители Украины "чувствуют надежное плечо" США и выразил надежду, что палата представителей конгресса проголосует за оказание поддержки Украине. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины, джейк салливан
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джейк Салливан
Ермак доложил помощнику президента США о ситуации на фронте и нуждах ВСУ

Ермак доложил помощнику Байдена Салливану о ситуации на фронте и нуждах ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, рассказал о ситуации на фронте и нуждах ВСУ, сообщает офис Зеленского.
«
"Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак… провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте и насущных нуждах сил обороны Украины. Особо он подчеркнул необходимость дальнейшего усиления систем ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса.
Ермак добавил, что жители Украины "чувствуют надежное плечо" США и выразил надежду, что палата представителей конгресса проголосует за оказание поддержки Украине.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТОВооруженные силы УкраиныДжейк Салливан
 
 
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