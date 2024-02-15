https://ria.ru/20240215/shtraf-1927502858.html
Законность штрафа актеру Назарову за дискредитацию армии проверят
Законность штрафа актеру Назарову за дискредитацию армии проверят - РИА Новости, 15.02.2024
Законность штрафа актеру Назарову за дискредитацию армии проверят
Мосгорсуд проверит законность административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, назначенного почти год назад актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:34
2024-02-15T10:34
2024-02-15T10:34
происшествия
россия
дмитрий назаров (актер)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд проверит законность административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, назначенного почти год назад актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал апелляционную жалобу Назарова Дмитрия Юрьевича. Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде. Тверской суд Москвы 5 апреля признал Назарова виновным по первой части статьи 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил ему максимально возможный штраф в размере 50 тысяч рублей. В постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что поводом для составления протокола послужили три видеоролика, опубликованные в его YouTube-канале. Суд счел, что "содержание высказываний Назарова явно выражает его негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции", сказано в тексте. Заседание суда Назаров не посетил. Его представитель заявил о непризнании артистом вины, указав, что состав правонарушения отсутствует, "поскольку в высказываниях нет дискредитации Вооруженных сил РФ". Назаров — актер театра, кино и озвучивания, народный артист России. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
https://ria.ru/20230114/nazarov-1844822985.html
https://ria.ru/20240208/eks-svyaschennik-1926174067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, дмитрий назаров (актер)
Происшествия, Россия, Дмитрий Назаров (актер)
Законность штрафа актеру Назарову за дискредитацию армии проверят
Мосгорсуд проверит законность штрафа актеру Назарову за дискредитацию армии
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мосгорсуд проверит законность административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, назначенного почти год назад актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал апелляционную жалобу Назарова Дмитрия Юрьевича. Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде.
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Тверской суд Москвы 5 апреля признал Назарова виновным по первой части статьи 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил ему максимально возможный штраф в размере 50 тысяч рублей.
В постановлении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости, указано, что поводом для составления протокола послужили три видеоролика, опубликованные в его YouTube-канале. Суд счел, что "содержание высказываний Назарова явно выражает его негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции", сказано в тексте.
Заседание суда Назаров не посетил. Его представитель заявил о непризнании артистом вины, указав, что состав правонарушения отсутствует, "поскольку в высказываниях нет дискредитации Вооруженных сил РФ".
Назаров — актер театра, кино и озвучивания, народный артист России
. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
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