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В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдать оппозиционера Шора - РИА Новости, 15.02.2024
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00:46 15.02.2024 (обновлено: 09:54 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/shor-1927461565.html
В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдать оппозиционера Шора
В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдать оппозиционера Шора - РИА Новости, 15.02.2024
В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдать оппозиционера Шора
Российские власти подтвердили, что бизнесмен и оппозиционный молдавский политик Илан Шор находится в стране, и отказались его экстрадировать, заявил глава... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:46
2024-02-15T09:54
в мире
молдавия
россия
илан шор
жасмин
майя санду
интерпол
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КИШИНЕВ, 15 фев — РИА Новости. Российские власти подтвердили, что бизнесмен и оппозиционный молдавский политик Илан Шор находится в стране, и отказались его экстрадировать, заявил глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу.Власти Молдавии попросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и отказался ему подчиняться. В начале февраля Центиу сообщил, что в Россию направлен запрос с целью подтвердить, что Шор находится там."Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию. Российские власти ссылаются на статью третью конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы", — сказал Центиу в эфире телеканала Jurnal TV. Шор — муж известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года его приговорили к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года политик как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, его объявили в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя на родину так и не вернулся.Партия Шора с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Молдавии Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партия Шора в стране была запрещена, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240212/referendum-1926922792.html
https://ria.ru/20240214/moldaviya-1927349436.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор, жасмин, майя санду, интерпол
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Жасмин, Майя Санду, Интерпол
В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдать оппозиционера Шора

Глава Интерпола в Молдавии Центиу: Россия отказалась выдавать политика Шора

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 фев — РИА Новости. Российские власти подтвердили, что бизнесмен и оппозиционный молдавский политик Илан Шор находится в стране, и отказались его экстрадировать, заявил глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу.
Власти Молдавии попросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и отказался ему подчиняться. В начале февраля Центиу сообщил, что в Россию направлен запрос с целью подтвердить, что Шор находится там.
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"Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию. Российские власти ссылаются на статью третью конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы", — сказал Центиу в эфире телеканала Jurnal TV.
Шор — муж известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года его приговорили к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии.
После февральских выборов 2019 года политик как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, его объявили в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя на родину так и не вернулся.
Партия Шора с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Молдавии Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партия Шора в стране была запрещена, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияРоссияИлан ШорЖасминМайя СандуИнтерпол
 
 
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