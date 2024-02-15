https://ria.ru/20240215/shor-1927461565.html

В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдать оппозиционера Шора

В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдать оппозиционера Шора - РИА Новости, 15.02.2024

В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдать оппозиционера Шора

Российские власти подтвердили, что бизнесмен и оппозиционный молдавский политик Илан Шор находится в стране, и отказались его экстрадировать, заявил глава... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T00:46

2024-02-15T00:46

2024-02-15T09:54

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КИШИНЕВ, 15 фев — РИА Новости. Российские власти подтвердили, что бизнесмен и оппозиционный молдавский политик Илан Шор находится в стране, и отказались его экстрадировать, заявил глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу.Власти Молдавии попросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и отказался ему подчиняться. В начале февраля Центиу сообщил, что в Россию направлен запрос с целью подтвердить, что Шор находится там."Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию. Российские власти ссылаются на статью третью конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы", — сказал Центиу в эфире телеканала Jurnal TV. Шор — муж известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года его приговорили к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года политик как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, его объявили в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя на родину так и не вернулся.Партия Шора с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Молдавии Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партия Шора в стране была запрещена, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240212/referendum-1926922792.html

https://ria.ru/20240214/moldaviya-1927349436.html

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в мире, молдавия, россия, илан шор, жасмин, майя санду, интерпол