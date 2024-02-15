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Рязанский губернатор сообщил о строительстве шести новых школ в регионе - РИА Новости, 15.02.2024
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Рязанская область
 
21:22 15.02.2024 (обновлено: 21:58 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/shkoly-1927676618.html
Рязанский губернатор сообщил о строительстве шести новых школ в регионе
Рязанский губернатор сообщил о строительстве шести новых школ в регионе - РИА Новости, 15.02.2024
Рязанский губернатор сообщил о строительстве шести новых школ в регионе
Строительство шести новых учебных заведений ведется в Рязанской области, в этом году регион приступит к реализации проекта создания флагманской школы, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:22
2024-02-15T21:58
рязанская область
общество
рязань
рязанская область
павел малков
шацкий район
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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Строительство шести новых учебных заведений ведется в Рязанской области, в этом году регион приступит к реализации проекта создания флагманской школы, сообщил губернатор Павел Малков в рамках своего доклада о деятельности правительства области. "Сейчас в Рязани и области всего строится шесть новых школ… По поручению президента начинаем еще один важнейший проект в сфере образования – это строительство флагманской школы на 800 мест… В 2025 году планируем ввести в эксплуатацию… У нас появится одна из лучших школ в стране", - подчеркнул Павел Малков. В прошлом году в регионе ввели пять новый детских садов, школу в Рязани и учебный корпус школы-интерната в Шацком районе, в 21 учебном заведении провели капремонт, добавил губернатор. Он подчеркнул, что в регионе обновлена почти половина парка школьных автобусов – за полтора года приобретена 141 единица такой техники.
https://ria.ru/20240215/zhilusloviya-1927649378.html
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общество, рязань, рязанская область, павел малков, шацкий район
Рязанская область, Общество, Рязань, Рязанская область, Павел Малков, Шацкий район

Рязанский губернатор сообщил о строительстве шести новых школ в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе
Ученики поднимаются в класс в школе - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс в школе. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Строительство шести новых учебных заведений ведется в Рязанской области, в этом году регион приступит к реализации проекта создания флагманской школы, сообщил губернатор Павел Малков в рамках своего доклада о деятельности правительства области.
«
"Сейчас в Рязани и области всего строится шесть новых школ… По поручению президента начинаем еще один важнейший проект в сфере образования – это строительство флагманской школы на 800 мест… В 2025 году планируем ввести в эксплуатацию… У нас появится одна из лучших школ в стране", - подчеркнул Павел Малков.
В прошлом году в регионе ввели пять новый детских садов, школу в Рязани и учебный корпус школы-интерната в Шацком районе, в 21 учебном заведении провели капремонт, добавил губернатор.
Он подчеркнул, что в регионе обновлена почти половина парка школьных автобусов – за полтора года приобретена 141 единица такой техники.
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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Рязанская областьОбществоРязаньРязанская областьПавел МалковШацкий район
 
 
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