https://ria.ru/20240215/shkoly-1927676618.html

Рязанский губернатор сообщил о строительстве шести новых школ в регионе

Рязанский губернатор сообщил о строительстве шести новых школ в регионе - РИА Новости, 15.02.2024

Рязанский губернатор сообщил о строительстве шести новых школ в регионе

Строительство шести новых учебных заведений ведется в Рязанской области, в этом году регион приступит к реализации проекта создания флагманской школы, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:22

2024-02-15T21:22

2024-02-15T21:58

рязанская область

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рязань

рязанская область

павел малков

шацкий район

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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Строительство шести новых учебных заведений ведется в Рязанской области, в этом году регион приступит к реализации проекта создания флагманской школы, сообщил губернатор Павел Малков в рамках своего доклада о деятельности правительства области. "Сейчас в Рязани и области всего строится шесть новых школ… По поручению президента начинаем еще один важнейший проект в сфере образования – это строительство флагманской школы на 800 мест… В 2025 году планируем ввести в эксплуатацию… У нас появится одна из лучших школ в стране", - подчеркнул Павел Малков. В прошлом году в регионе ввели пять новый детских садов, школу в Рязани и учебный корпус школы-интерната в Шацком районе, в 21 учебном заведении провели капремонт, добавил губернатор. Он подчеркнул, что в регионе обновлена почти половина парка школьных автобусов – за полтора года приобретена 141 единица такой техники.

https://ria.ru/20240215/zhilusloviya-1927649378.html

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рязанская область

шацкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рязань, рязанская область, павел малков, шацкий район