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Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом - РИА Новости, 15.02.2024
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23:47 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/shkolniki-1927693892.html
Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом
Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом - РИА Новости, 15.02.2024
Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом
В поселке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом, следователи выясняют обстоятельства... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:47
2024-02-15T23:47
происшествия
калининградская область
калининград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. В поселке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом, следователи выясняют обстоятельства отравления детей, сообщает пресс-служба регионального СК. По предварительным данным, утром после школьной линейки от учащихся начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия. "Следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства отравления школьников. 15 февраля... в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из школы в поселке Большаково Славского района в детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества... Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23 учащимся, шестеро из них (ученики пятого и восьмого классов) госпитализированы в лечебное учреждение. Данные уточняются", - говорится в сообщении. По данному факту следователями Советского межрайонного следственного отдела СУСК России по Калининградской области организована процессуальная проверка. "В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Калининградской области производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая документация, выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926647118.html
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происшествия, калининградская область, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Калининградская область, Калининград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом

Под Калининградом 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. В поселке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом, следователи выясняют обстоятельства отравления детей, сообщает пресс-служба регионального СК.
По предварительным данным, утром после школьной линейки от учащихся начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия.
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«
"Следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства отравления школьников. 15 февраля... в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из школы в поселке Большаково Славского района в детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества... Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23 учащимся, шестеро из них (ученики пятого и восьмого классов) госпитализированы в лечебное учреждение. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
По данному факту следователями Советского межрайонного следственного отдела СУСК России по Калининградской области организована процессуальная проверка.
«
"В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Калининградской области производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая документация, выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКалининградская областьКалининградРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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