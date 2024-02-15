https://ria.ru/20240215/shkolniki-1927693892.html
Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом
Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом - РИА Новости, 15.02.2024
Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом
В поселке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом, следователи выясняют обстоятельства... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:47
2024-02-15T23:47
2024-02-15T23:47
происшествия
калининградская область
калининград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. В поселке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом, следователи выясняют обстоятельства отравления детей, сообщает пресс-служба регионального СК. По предварительным данным, утром после школьной линейки от учащихся начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия. "Следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства отравления школьников. 15 февраля... в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из школы в поселке Большаково Славского района в детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества... Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23 учащимся, шестеро из них (ученики пятого и восьмого классов) госпитализированы в лечебное учреждение. Данные уточняются", - говорится в сообщении. По данному факту следователями Советского межрайонного следственного отдела СУСК России по Калининградской области организована процессуальная проверка. "В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Калининградской области производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая документация, выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926647118.html
https://ria.ru/20240130/sobaki-1924356745.html
калининградская область
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4654db9d19c4ea519fd2438cba621c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининградская область, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Калининградская область, Калининград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом
Под Калининградом 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом