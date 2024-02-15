https://ria.ru/20240215/sheremetevo-1927512346.html

Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 15.02.2024

Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево, сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:19

2024-02-15T11:19

2024-02-15T22:06

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево, сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа левого двигателя Sukhoi Superjet, выполнявшего рейс № 6018 из Внуково в Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.В столичном аэропорту подтвердили, что готовы принять лайнер.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)