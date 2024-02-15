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Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 15.02.2024
Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево, сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:19
2024-02-15T11:19
2024-02-15T22:06
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fdcc0ef5bb6db332549438283ae081e.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево, сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа левого двигателя Sukhoi Superjet, выполнявшего рейс № 6018 из Внуково в Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.В столичном аэропорту подтвердили, что готовы принять лайнер.
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РИА Новости
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шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Москве из-за отказа двигателя
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево, сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа левого двигателя Sukhoi Superjet, выполнявшего рейс № 6018 из Внуково в Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.
В столичном аэропорту подтвердили, что готовы принять лайнер.