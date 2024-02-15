https://ria.ru/20240215/sheremetevo-1927495358.html
В Шереметьево при досмотре пассажира нашли зажигалку в виде ручной гранаты
В Шереметьево при досмотре пассажира нашли зажигалку в виде ручной гранаты - РИА Новости, 15.02.2024
В Шереметьево при досмотре пассажира нашли зажигалку в виде ручной гранаты
Сотрудники АО "Шереметьево Безопасность" обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, при досмотре ручной клади одного из пассажиров в паркинге терминала РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:00
2024-02-15T10:00
2024-02-15T10:23
шереметьево (аэропорт)
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сотрудники АО "Шереметьево Безопасность" обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, при досмотре ручной клади одного из пассажиров в паркинге терминала московского аэропорта Шереметьево утром в четверг, угрозы окружающим не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Были проведены регламентные мероприятия, оперативно вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы. Пассажиров и работников перенаправили на другой вход в пассажирский терминал. Прибыли взрывотехники Росгвардии, проведены мероприятия, выявленный предмет признан не угрожающим окружающим, это оказалась зажигалка в виде аналога боевой ручной гранаты. Пункт досмотра продолжил свою работу", - сказал представитель аэропорта.
https://ria.ru/20240119/brelok-1922358027.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Шереметьево при досмотре пассажира нашли зажигалку в виде ручной гранаты
Сотрудники Шереметьево приняли зажигалку из ручной клади пассажира за гранату