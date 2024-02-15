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"Не стоит начинать": американский сенатор резко высказался об Украине - РИА Новости, 15.02.2024
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11:37 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/senator-1927516480.html
"Не стоит начинать": американский сенатор резко высказался об Украине
"Не стоит начинать": американский сенатор резко высказался об Украине - РИА Новости, 15.02.2024
"Не стоит начинать": американский сенатор резко высказался об Украине
Правительству США нужно прекратить финансировать Украину и сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, пишет американский сенатор Томми Табервилл в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:37
2024-02-15T11:37
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительству США нужно прекратить финансировать Украину и сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, пишет американский сенатор Томми Табервилл в статье для Fox News."Мы уже дали Украине 120 миллиардов долларов, а взамен получили длительный конфликт. Еще 60 миллиардов долларов не изменят его ход. &lt;…&gt; Я не голосовал ни за один цент для Украины и не собираюсь начинать этого делать", — поделился он.Табервилл также подчеркнул, что все переданные Вашингтоном деньги так и не смогли изолировать Россию, поэтому новый пакет помощи не имеет смысла."Идея о том, что мы должны продолжать убивать людей далеко отсюда, чтобы обогатить наших оборонных подрядчиков, отвратительна", — резюмировал сенатор.Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
"Не стоит начинать": американский сенатор резко высказался об Украине

Американский сенатор Табервилл призвал не давать Украине ни цента

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительству США нужно прекратить финансировать Украину и сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, пишет американский сенатор Томми Табервилл в статье для Fox News.
"Мы уже дали Украине 120 миллиардов долларов, а взамен получили длительный конфликт. Еще 60 миллиардов долларов не изменят его ход. <…> Я не голосовал ни за один цент для Украины и не собираюсь начинать этого делать", — поделился он.
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Табервилл также подчеркнул, что все переданные Вашингтоном деньги так и не смогли изолировать Россию, поэтому новый пакет помощи не имеет смысла.
"Идея о том, что мы должны продолжать убивать людей далеко отсюда, чтобы обогатить наших оборонных подрядчиков, отвратительна", — резюмировал сенатор.
Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.
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