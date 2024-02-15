https://ria.ru/20240215/senator-1927516480.html

"Не стоит начинать": американский сенатор резко высказался об Украине

"Не стоит начинать": американский сенатор резко высказался об Украине - РИА Новости, 15.02.2024

"Не стоит начинать": американский сенатор резко высказался об Украине

Правительству США нужно прекратить финансировать Украину и сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, пишет американский сенатор Томми Табервилл в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:37

2024-02-15T11:37

2024-02-15T11:37

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительству США нужно прекратить финансировать Украину и сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, пишет американский сенатор Томми Табервилл в статье для Fox News."Мы уже дали Украине 120 миллиардов долларов, а взамен получили длительный конфликт. Еще 60 миллиардов долларов не изменят его ход. <…> Я не голосовал ни за один цент для Украины и не собираюсь начинать этого делать", — поделился он.Табервилл также подчеркнул, что все переданные Вашингтоном деньги так и не смогли изолировать Россию, поэтому новый пакет помощи не имеет смысла."Идея о том, что мы должны продолжать убивать людей далеко отсюда, чтобы обогатить наших оборонных подрядчиков, отвратительна", — резюмировал сенатор.Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html

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