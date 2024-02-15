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Путин: страны, забывающие традиционные ценности, могут остаться без семей - РИА Новости, 15.02.2024
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19:13 15.02.2024
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Путин: страны, забывающие традиционные ценности, могут остаться без семей
Путин: страны, забывающие традиционные ценности, могут остаться без семей - РИА Новости, 15.02.2024
Путин: страны, забывающие традиционные ценности, могут остаться без семей
Президент РФ Владимир Путин с иронией заметил, что страны, забывающие традиционные ценности, рискуют остаться без семей. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:13
2024-02-15T19:13
россия
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с иронией заметил, что страны, забывающие традиционные ценности, рискуют остаться без семей. Речь об этом зашла во время беседы главы государства с работниками "Уралвагонзавода". Одна из участниц встречи отметила, что во многих зарубежных странах сейчас обесценивается семья и традиционные ценности. "Да там уже и семей-то скоро не будет", - в шутку заметил президент РФ.
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россия, владимир путин, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Путин: страны, забывающие традиционные ценности, могут остаться без семей

Путин: страны, забывающие традиционные ценности, рискуют остаться без семей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с иронией заметил, что страны, забывающие традиционные ценности, рискуют остаться без семей.
Речь об этом зашла во время беседы главы государства с работниками "Уралвагонзавода".
Одна из участниц встречи отметила, что во многих зарубежных странах сейчас обесценивается семья и традиционные ценности.
«
"Да там уже и семей-то скоро не будет", - в шутку заметил президент РФ.
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