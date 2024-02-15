https://ria.ru/20240215/sem-1927660072.html

Путин: страны, забывающие традиционные ценности, могут остаться без семей

Путин: страны, забывающие традиционные ценности, могут остаться без семей - РИА Новости, 15.02.2024

Путин: страны, забывающие традиционные ценности, могут остаться без семей

Президент РФ Владимир Путин с иронией заметил, что страны, забывающие традиционные ценности, рискуют остаться без семей. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:13

2024-02-15T19:13

2024-02-15T19:13

россия

владимир путин

уралвагонзавод

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с иронией заметил, что страны, забывающие традиционные ценности, рискуют остаться без семей. Речь об этом зашла во время беседы главы государства с работниками "Уралвагонзавода". Одна из участниц встречи отметила, что во многих зарубежных странах сейчас обесценивается семья и традиционные ценности. "Да там уже и семей-то скоро не будет", - в шутку заметил президент РФ.

https://ria.ru/20240131/tsennosti-1924623850.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, уралвагонзавод