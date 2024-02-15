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СМИ: Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 15.02.2024
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10:21 15.02.2024 (обновлено: 10:42 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/sanktsii-1927499901.html
СМИ: Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России
СМИ: Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России
Послы стран ЕС могли одобрить новый пакет санкций против России еще накануне, но не смогли сделать это из-за позиции Венгрии, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:21
2024-02-15T10:42
россия
венгрия
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Послы стран ЕС могли одобрить новый пакет санкций против России еще накануне, но не смогли сделать это из-за позиции Венгрии, пишет газета Financial Times. "Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран", — сообщило издание. Как заявил неназванный чиновник, Будапешт не согласились из-за китайских компаний. По словам другого чиновника, венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений". Как заявили чиновники, обсуждения по вопросу санкций продолжатся, и, вероятно, их также рассмотрят министры стран-членов ЕС на встречах на следующей неделе. Газета Politico отметила, что такая ситуация ставит под сомнение стремление Евросоюза ввести новый пакет санкций против России к 24 февраля. При этом, как ожидают несколько дипломатов, говоривших на условиях анонимности, задержка не должна означать, что символический срок будет пропущен. В январе высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Венгрия с начала конфликта на Украине выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Киеву. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять в постсоветскую республику оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20240208/siyyarto-1926249207.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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россия, венгрия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Венгрия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
СМИ: Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России

FT: послы ЕС хотели одобрить новые санкции против России, но помешала Венгрия

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Послы стран ЕС могли одобрить новый пакет санкций против России еще накануне, но не смогли сделать это из-за позиции Венгрии, пишет газета Financial Times.
«
"Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран", — сообщило издание.
Как заявил неназванный чиновник, Будапешт не согласились из-за китайских компаний.
По словам другого чиновника, венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".
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Как заявили чиновники, обсуждения по вопросу санкций продолжатся, и, вероятно, их также рассмотрят министры стран-членов ЕС на встречах на следующей неделе.
Газета Politico отметила, что такая ситуация ставит под сомнение стремление Евросоюза ввести новый пакет санкций против России к 24 февраля. При этом, как ожидают несколько дипломатов, говоривших на условиях анонимности, задержка не должна означать, что символический срок будет пропущен.
В январе высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Венгрия с начала конфликта на Украине выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Киеву. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять в постсоветскую республику оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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