https://ria.ru/20240215/samolety-1927466649.html

США теряли во время Корейской войны десятки самолетов в месяц

США теряли во время Корейской войны десятки самолетов в месяц - РИА Новости, 15.02.2024

США теряли во время Корейской войны десятки самолетов в месяц

Соединенные Штаты во время Корейской войны теряли десятки боевых самолетов разных классов в месяц, следует из архивных документов, опубликованных Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:58

2024-02-15T01:58

2024-02-15T01:58

россия

сша

корейская война (1950-1953)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты во время Корейской войны теряли десятки боевых самолетов разных классов в месяц, следует из архивных документов, опубликованных Минобороны РФ. Данные представлены в новом мультимедийном историческом проекте ведомства "На дальних рубежах, с Родиной в сердце", который запущен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В разделе приводится карта-схема мест падения самолетов американских ВВС, сбитых над Северной Кореей советской авиацией и зенитными частями. Согласно документу, ВВС США с апреля по май 1952 года потеряли 54 самолета. В их числе – поршневые истребители F-51 "Мустанг", реактивные истребители F-84 "Тандерджет", реактивные истребители F-86 "Сейбр" и поршневые бомбардировщики B-26 "Мародер". Все потери нанесены на карту-схему с указанием точной даты поражения американского самолета и примерным местом его падения.

https://ria.ru/20240215/magistral-1927462280.html

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россия, сша, корейская война (1950-1953), министерство обороны рф (минобороны рф)