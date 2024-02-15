https://ria.ru/20240215/samolety-1927466649.html
США теряли во время Корейской войны десятки самолетов в месяц
США теряли во время Корейской войны десятки самолетов в месяц - РИА Новости, 15.02.2024
США теряли во время Корейской войны десятки самолетов в месяц
Соединенные Штаты во время Корейской войны теряли десятки боевых самолетов разных классов в месяц, следует из архивных документов, опубликованных Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:58
2024-02-15T01:58
2024-02-15T01:58
россия
сша
корейская война (1950-1953)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты во время Корейской войны теряли десятки боевых самолетов разных классов в месяц, следует из архивных документов, опубликованных Минобороны РФ. Данные представлены в новом мультимедийном историческом проекте ведомства "На дальних рубежах, с Родиной в сердце", который запущен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В разделе приводится карта-схема мест падения самолетов американских ВВС, сбитых над Северной Кореей советской авиацией и зенитными частями. Согласно документу, ВВС США с апреля по май 1952 года потеряли 54 самолета. В их числе – поршневые истребители F-51 "Мустанг", реактивные истребители F-84 "Тандерджет", реактивные истребители F-86 "Сейбр" и поршневые бомбардировщики B-26 "Мародер". Все потери нанесены на карту-схему с указанием точной даты поражения американского самолета и примерным местом его падения.
https://ria.ru/20240215/magistral-1927462280.html
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россия, сша, корейская война (1950-1953), министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, США, Корейская война (1950-1953), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
США теряли во время Корейской войны десятки самолетов в месяц
Минобороны: США теряли во время Корейской войны десятки самолетов в месяц
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости.
Соединенные Штаты во время Корейской войны теряли десятки боевых самолетов разных классов в месяц, следует из архивных документов, опубликованных
Минобороны РФ.
Данные представлены в новом мультимедийном историческом проекте ведомства "На дальних рубежах, с Родиной в сердце", который запущен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В разделе приводится карта-схема мест падения самолетов американских ВВС, сбитых над Северной Кореей советской авиацией и зенитными частями. Согласно документу, ВВС США с апреля по май 1952 года потеряли 54 самолета.
В их числе – поршневые истребители F-51 "Мустанг", реактивные истребители F-84 "Тандерджет", реактивные истребители F-86 "Сейбр" и поршневые бомбардировщики B-26 "Мародер".
Все потери нанесены на карту-схему с указанием точной даты поражения американского самолета и примерным местом его падения.
Минобороны опубликовало рассекреченную карту операции "Магистраль"