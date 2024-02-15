https://ria.ru/20240215/rybaki-1927675627.html
В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник
В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2024
В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник
Лодка с тремя рыбаками перевернулась в четверг в море в Дагестане: один из них смог выбраться из воды, двое пропали, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:14
2024-02-15T21:14
2024-02-15T21:14
происшествия
каспийское море
терек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861892966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af5c70554fbcb3937aecfc236401cfa0.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в четверг в море в Дагестане: один из них смог выбраться из воды, двое пропали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. "Вблизи населенного пункта Труженик в море перевернулась рыбацкая лодка, в которой находились три человека. Один вплавь добрался до берега, двое, предварительно, не смогли выбраться", - сказал собеседник агентства. По его словам, ЧП произошло в районе Аграханского залива (залив на западном побережье Каспийского моря, в центральной части дельты Терека). Поиски пропавших рыбаков осложняются плохими погодными условиями и наступлением темноты.
https://ria.ru/20240112/baykal-1920917820.html
каспийское море
терек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861892966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4efea4c8a9608459f49fa5f06d9395c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийское море, терек
Происшествия, Каспийское море, Терек
В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник
Источник: в Дагестане двое рыбаков пропали в море