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В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник

В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2024

В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник

Лодка с тремя рыбаками перевернулась в четверг в море в Дагестане: один из них смог выбраться из воды, двое пропали, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:14

2024-02-15T21:14

2024-02-15T21:14

происшествия

каспийское море

терек

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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в четверг в море в Дагестане: один из них смог выбраться из воды, двое пропали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. "Вблизи населенного пункта Труженик в море перевернулась рыбацкая лодка, в которой находились три человека. Один вплавь добрался до берега, двое, предварительно, не смогли выбраться", - сказал собеседник агентства. По его словам, ЧП произошло в районе Аграханского залива (залив на западном побережье Каспийского моря, в центральной части дельты Терека). Поиски пропавших рыбаков осложняются плохими погодными условиями и наступлением темноты.

https://ria.ru/20240112/baykal-1920917820.html

каспийское море

терек

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2024

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происшествия, каспийское море, терек