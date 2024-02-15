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В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2024
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21:14 15.02.2024
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В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник
В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2024
В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник
Лодка с тремя рыбаками перевернулась в четверг в море в Дагестане: один из них смог выбраться из воды, двое пропали, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:14
2024-02-15T21:14
происшествия
каспийское море
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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в четверг в море в Дагестане: один из них смог выбраться из воды, двое пропали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. "Вблизи населенного пункта Труженик в море перевернулась рыбацкая лодка, в которой находились три человека. Один вплавь добрался до берега, двое, предварительно, не смогли выбраться", - сказал собеседник агентства. По его словам, ЧП произошло в районе Аграханского залива (залив на западном побережье Каспийского моря, в центральной части дельты Терека). Поиски пропавших рыбаков осложняются плохими погодными условиями и наступлением темноты.
https://ria.ru/20240112/baykal-1920917820.html
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происшествия, каспийское море, терек
Происшествия, Каспийское море, Терек
В Дагестане двое рыбаков пропали в море, сообщил источник

Источник: в Дагестане двое рыбаков пропали в море

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Городской пляж в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 фев - РИА Новости. Лодка с тремя рыбаками перевернулась в четверг в море в Дагестане: один из них смог выбраться из воды, двое пропали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
«
"Вблизи населенного пункта Труженик в море перевернулась рыбацкая лодка, в которой находились три человека. Один вплавь добрался до берега, двое, предварительно, не смогли выбраться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло в районе Аграханского залива (залив на западном побережье Каспийского моря, в центральной части дельты Терека).
Поиски пропавших рыбаков осложняются плохими погодными условиями и наступлением темноты.
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ПроисшествияКаспийское мореТерек
 
 
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