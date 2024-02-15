https://ria.ru/20240215/ryazan-1927619997.html

Более 30 территорий благоустроят в Рязанской области в этом году

Более 30 территорий благоустроят в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 15.02.2024

Более 30 территорий благоустроят в Рязанской области в этом году

В этом году по программе комфортной городской среды планируется благоустройство 33 территорий в 18 муниципальных образованиях Рязанской области, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:24

2024-02-15T16:24

2024-02-15T18:29

общество

рязанская область

павел малков

рязань

касимов

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. В этом году по программе комфортной городской среды планируется благоустройство 33 территорий в 18 муниципальных образованиях Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в областной думе. "Рязанцы неравнодушно относятся к своей малой родине, активно участвуют в программе формирования комфортной городской среды. В результате у нас создаются и обновляются парки, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки. В прошлом году благоустроено 32 территории в 18 муниципальных образованиях… В этом году мы обновим еще 33 территории в 18 муниципалитетах", - рассказал губернатор. Он отметил, что власти начали внедрение единого дизайн-кода в Рязани и Касимове, где в одном стиле будут оформлены вывески и навигация. В областном центре также ведется работа по созданию большого пешеходного маршрута. В рамках проекта планируется отремонтировать исторические объекты в центре города, которые будут объединены пешеходными хордами. В этом году завершится создание "малого пешеходного кольца", в который войдут цирк, Рязанский кремль, бывшее здание хлебозавода, где создадут молодежное креативное пространство. Дополнительно власти создают систему безопасности. Камеры видеонаблюдения, по его словам, установлены на главной пешеходной улице Рязани, в этом году к системе подключат Лесопарк и Лыбедский бульвар. "Еще один приоритет – это система "Безопасный город". Объединяем разрозненные системы видеонаблюдения, подключаем к искусственному интеллекту", - уточнил Павел Малков.

https://ria.ru/20240215/investitsii-1927615323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рязанская область, павел малков, рязань, касимов