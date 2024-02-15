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Более 30 территорий благоустроят в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 15.02.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
16:24 15.02.2024 (обновлено: 18:29 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/ryazan-1927619997.html
Более 30 территорий благоустроят в Рязанской области в этом году
Более 30 территорий благоустроят в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 15.02.2024
Более 30 территорий благоустроят в Рязанской области в этом году
В этом году по программе комфортной городской среды планируется благоустройство 33 территорий в 18 муниципальных образованиях Рязанской области, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:24
2024-02-15T18:29
общество
рязанская область
павел малков
рязань
касимов
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. В этом году по программе комфортной городской среды планируется благоустройство 33 территорий в 18 муниципальных образованиях Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в областной думе. "Рязанцы неравнодушно относятся к своей малой родине, активно участвуют в программе формирования комфортной городской среды. В результате у нас создаются и обновляются парки, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки. В прошлом году благоустроено 32 территории в 18 муниципальных образованиях… В этом году мы обновим еще 33 территории в 18 муниципалитетах", - рассказал губернатор. Он отметил, что власти начали внедрение единого дизайн-кода в Рязани и Касимове, где в одном стиле будут оформлены вывески и навигация. В областном центре также ведется работа по созданию большого пешеходного маршрута. В рамках проекта планируется отремонтировать исторические объекты в центре города, которые будут объединены пешеходными хордами. В этом году завершится создание "малого пешеходного кольца", в который войдут цирк, Рязанский кремль, бывшее здание хлебозавода, где создадут молодежное креативное пространство. Дополнительно власти создают систему безопасности. Камеры видеонаблюдения, по его словам, установлены на главной пешеходной улице Рязани, в этом году к системе подключат Лесопарк и Лыбедский бульвар. "Еще один приоритет – это система "Безопасный город". Объединяем разрозненные системы видеонаблюдения, подключаем к искусственному интеллекту", - уточнил Павел Малков.
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общество, рязанская область, павел малков, рязань, касимов
Общество, Рязанская область, Павел Малков, Рязань, Касимов, Рязанская область

Более 30 территорий благоустроят в Рязанской области в этом году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. В этом году по программе комфортной городской среды планируется благоустройство 33 территорий в 18 муниципальных образованиях Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в областной думе.
«
"Рязанцы неравнодушно относятся к своей малой родине, активно участвуют в программе формирования комфортной городской среды. В результате у нас создаются и обновляются парки, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки. В прошлом году благоустроено 32 территории в 18 муниципальных образованиях… В этом году мы обновим еще 33 территории в 18 муниципалитетах", - рассказал губернатор.
Он отметил, что власти начали внедрение единого дизайн-кода в Рязани и Касимове, где в одном стиле будут оформлены вывески и навигация. В областном центре также ведется работа по созданию большого пешеходного маршрута. В рамках проекта планируется отремонтировать исторические объекты в центре города, которые будут объединены пешеходными хордами. В этом году завершится создание "малого пешеходного кольца", в который войдут цирк, Рязанский кремль, бывшее здание хлебозавода, где создадут молодежное креативное пространство.
Дополнительно власти создают систему безопасности. Камеры видеонаблюдения, по его словам, установлены на главной пешеходной улице Рязани, в этом году к системе подключат Лесопарк и Лыбедский бульвар. "Еще один приоритет – это система "Безопасный город". Объединяем разрозненные системы видеонаблюдения, подключаем к искусственному интеллекту", - уточнил Павел Малков.
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Рязанская областьОбществоРязанская областьПавел МалковРязаньКасимов
 
 
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