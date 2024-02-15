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Россия никогда не разделяла русских и украинцев, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
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18:47 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/rossiya-1927654094.html
Россия никогда не разделяла русских и украинцев, заявил Путин
Россия никогда не разделяла русских и украинцев, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Россия никогда не разделяла русских и украинцев, заявил Путин
Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:47
2024-02-15T18:47
в мире
россия
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ, заявил президент России Владимир Путин.Он в четверг приехал в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле президент пообщался с рабочими."Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной", - сказал Путин.Он отметил, что подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, и абсолютное большинство людей в России всегда считали что это фактически одно и то же.При этом президент заметил, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю."После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду, и на них противник наш сделал ставку", - сказал президент.Он отметил, что люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине после развала Советского Союза."Даже не важно, какова фамилия была того или иного президента. Они вели себя агрессивно, нагло, и все сразу раз - под них и легли", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240209/narod-1926505716.html
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в мире, россия, владимир путин, уралвагонзавод, украина, свердловская область
В мире, Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод, Украина, Свердловская область
Россия никогда не разделяла русских и украинцев, заявил Путин

Путин: Россия никогда не разделяла русских и украинцев, это один народ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ, заявил президент России Владимир Путин.
Он в четверг приехал в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле президент пообщался с рабочими.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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9 февраля, 21:21
«
"Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной", - сказал Путин.
Он отметил, что подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, и абсолютное большинство людей в России всегда считали что это фактически одно и то же.
При этом президент заметил, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю.
«
"После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду, и на них противник наш сделал ставку", - сказал президент.
Он отметил, что люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине после развала Советского Союза.
«
"Даже не важно, какова фамилия была того или иного президента. Они вели себя агрессивно, нагло, и все сразу раз - под них и легли", - подчеркнул глава государства.
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В миреРоссияВладимир ПутинУралвагонзаводУкраинаСвердловская область
 
 
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