Опрос показал, насколько упал рейтинг Зеленского после отставки Залужного
Опрос: рейтинг Зеленского на Украине упал сразу на 13% после отставки Залужного
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13% после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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"Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале)", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте КМИС.
Отмечается, что также снизилось доверие к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку на 6% (декабрь – 33%, февраль – 27%). В то же время возросло доверие сограждан к экс-президенту страны Петру Порошенко на 4% (декабрь – 27%, февраль – 31%). Отдельно следует обратить внимание на доверие новому главкому ВСУ Александру Сырскому. Формально среди всех респондентов ему доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. При этом 35% респондентов не знали его в феврале.
Согласно опубликованным данным, среди 13 указанных в списке опроса деятелей больше граждане Украины доверяют Залужному - 94% и только 5% не доверяют (по сравнению с декабрем ситуация практически не изменилась).
Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен с 5 по 10 февраля, к которому были добавлены вопросы относительно возможной отставки Залужного. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Выборка составила 1202 респондента для жителей всех территорий, подконтрольных Киеву. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,2%.