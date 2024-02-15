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Опрос показал, насколько упал рейтинг Зеленского после отставки Залужного - РИА Новости, 15.02.2024
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14:33 15.02.2024 (обновлено: 14:35 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/reyting-1927586721.html
Опрос показал, насколько упал рейтинг Зеленского после отставки Залужного
Опрос показал, насколько упал рейтинг Зеленского после отставки Залужного - РИА Новости, 15.02.2024
Опрос показал, насколько упал рейтинг Зеленского после отставки Залужного
Рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13% после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:33
2024-02-15T14:35
в мире
украина
киев
владимир зеленский
александр сырский
валерий залужный
кмис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13% после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. "Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале)", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте КМИС. Отмечается, что также снизилось доверие к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку на 6% (декабрь – 33%, февраль – 27%). В то же время возросло доверие сограждан к экс-президенту страны Петру Порошенко на 4% (декабрь – 27%, февраль – 31%). Отдельно следует обратить внимание на доверие новому главкому ВСУ Александру Сырскому. Формально среди всех респондентов ему доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. При этом 35% респондентов не знали его в феврале. Согласно опубликованным данным, среди 13 указанных в списке опроса деятелей больше граждане Украины доверяют Залужному - 94% и только 5% не доверяют (по сравнению с декабрем ситуация практически не изменилась). Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен с 5 по 10 февраля, к которому были добавлены вопросы относительно возможной отставки Залужного. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Выборка составила 1202 респондента для жителей всех территорий, подконтрольных Киеву. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,2%.
https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927472186.html
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РИА Новости
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353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, кмис, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, КМИС, Вооруженные силы Украины
Опрос показал, насколько упал рейтинг Зеленского после отставки Залужного

Опрос: рейтинг Зеленского на Украине упал сразу на 13% после отставки Залужного

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13% после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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"Доверие Владимиру Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале)", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте КМИС.
Отмечается, что также снизилось доверие к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку на 6% (декабрь – 33%, февраль – 27%). В то же время возросло доверие сограждан к экс-президенту страны Петру Порошенко на 4% (декабрь – 27%, февраль – 31%). Отдельно следует обратить внимание на доверие новому главкому ВСУ Александру Сырскому. Формально среди всех респондентов ему доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. При этом 35% респондентов не знали его в феврале.
Согласно опубликованным данным, среди 13 указанных в списке опроса деятелей больше граждане Украины доверяют Залужному - 94% и только 5% не доверяют (по сравнению с декабрем ситуация практически не изменилась).
Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен с 5 по 10 февраля, к которому были добавлены вопросы относительно возможной отставки Залужного. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Выборка составила 1202 респондента для жителей всех территорий, подконтрольных Киеву. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,2%.
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