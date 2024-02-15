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РЭЦ провел "Экспортную регату" для бизнеса Татарстана - РИА Новости, 15.02.2024
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17:44 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/rets-1927639656.html
РЭЦ провел "Экспортную регату" для бизнеса Татарстана
РЭЦ провел "Экспортную регату" для бизнеса Татарстана - РИА Новости, 15.02.2024
РЭЦ провел "Экспортную регату" для бизнеса Татарстана
Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) при поддержке Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан 15 февраля провел в РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:44
2024-02-15T17:44
российский экспортный центр (рэц)
республика татарстан (татарстан)
россия
экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) при поддержке Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан 15 февраля провел в Доме предпринимателя Республики Татарстан в Казани деловую игру для экспортеров "Экспортная регата", сообщает центр."В рамках деловой игры предприниматели смогли ознакомиться с особенностями кросс-культурной коммуникации в экспортной деятельности, а также узнать, какие меры государственной поддержки, реализуемые РЭЦ и ЦПЭ на федеральном и региональном уровнях, можно получить, и на каком этапе экспортной сделки их лучше применять с целью снижения издержек", - говорится в сообщении."Геймификация сегодня - тренд в индустрии делового ивента. Погружаясь в игру, участники гораздо проще и быстрее понимают сложные аспекты экспортной деятельности, учатся выстраивать деловую коммуникацию с иностранными партнерами, изучают государственные меры поддержки экспорта и при этом заряжаются азартом, который позволяют завоевывать зарубежные рынки", - поделилась директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, которая модерировала игру.В "Экспортной регате" приняли участие порядка 50 экспортно-ориентированных малых и средних компаний Татарстана."Мероприятие позволило не только оценить собственный опыт работы с партнерами из-за рубежа, но и получить новые знания, которые, безусловно, пригодятся на практике", - рассказала Олеся Мустаева, основатель и ведущий разработчик компании "Мастерская Олеси Мустаевой".
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российский экспортный центр (рэц), республика татарстан (татарстан), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Экономика

РЭЦ провел "Экспортную регату" для бизнеса Татарстана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) при поддержке Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан 15 февраля провел в Доме предпринимателя Республики Татарстан в Казани деловую игру для экспортеров "Экспортная регата", сообщает центр.
"В рамках деловой игры предприниматели смогли ознакомиться с особенностями кросс-культурной коммуникации в экспортной деятельности, а также узнать, какие меры государственной поддержки, реализуемые РЭЦ и ЦПЭ на федеральном и региональном уровнях, можно получить, и на каком этапе экспортной сделки их лучше применять с целью снижения издержек", - говорится в сообщении.
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"Геймификация сегодня - тренд в индустрии делового ивента. Погружаясь в игру, участники гораздо проще и быстрее понимают сложные аспекты экспортной деятельности, учатся выстраивать деловую коммуникацию с иностранными партнерами, изучают государственные меры поддержки экспорта и при этом заряжаются азартом, который позволяют завоевывать зарубежные рынки", - поделилась директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, которая модерировала игру.
В "Экспортной регате" приняли участие порядка 50 экспортно-ориентированных малых и средних компаний Татарстана.
"Мероприятие позволило не только оценить собственный опыт работы с партнерами из-за рубежа, но и получить новые знания, которые, безусловно, пригодятся на практике", - рассказала Олеся Мустаева, основатель и ведущий разработчик компании "Мастерская Олеси Мустаевой".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Республика Татарстан (Татарстан)РоссияЭкономика
 
 
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