https://ria.ru/20240215/rets-1927639656.html

РЭЦ провел "Экспортную регату" для бизнеса Татарстана

РЭЦ провел "Экспортную регату" для бизнеса Татарстана - РИА Новости, 15.02.2024

РЭЦ провел "Экспортную регату" для бизнеса Татарстана

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) при поддержке Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан 15 февраля провел в РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:44

2024-02-15T17:44

2024-02-15T17:44

российский экспортный центр (рэц)

республика татарстан (татарстан)

россия

экономика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) при поддержке Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан 15 февраля провел в Доме предпринимателя Республики Татарстан в Казани деловую игру для экспортеров "Экспортная регата", сообщает центр."В рамках деловой игры предприниматели смогли ознакомиться с особенностями кросс-культурной коммуникации в экспортной деятельности, а также узнать, какие меры государственной поддержки, реализуемые РЭЦ и ЦПЭ на федеральном и региональном уровнях, можно получить, и на каком этапе экспортной сделки их лучше применять с целью снижения издержек", - говорится в сообщении."Геймификация сегодня - тренд в индустрии делового ивента. Погружаясь в игру, участники гораздо проще и быстрее понимают сложные аспекты экспортной деятельности, учатся выстраивать деловую коммуникацию с иностранными партнерами, изучают государственные меры поддержки экспорта и при этом заряжаются азартом, который позволяют завоевывать зарубежные рынки", - поделилась директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, которая модерировала игру.В "Экспортной регате" приняли участие порядка 50 экспортно-ориентированных малых и средних компаний Татарстана."Мероприятие позволило не только оценить собственный опыт работы с партнерами из-за рубежа, но и получить новые знания, которые, безусловно, пригодятся на практике", - рассказала Олеся Мустаева, основатель и ведущий разработчик компании "Мастерская Олеси Мустаевой".

https://ria.ru/20240215/sertifikat-1927624195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), республика татарстан (татарстан), россия, экономика