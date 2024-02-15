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В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов - РИА Новости, 15.02.2024
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17:49 15.02.2024 (обновлено: 18:06 15.02.2024)
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В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов
В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов - РИА Новости, 15.02.2024
В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов
Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:49
2024-02-15T18:06
общество
технологии
госдума рф
иноагенты
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках, внесен в Госдуму", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.Спикер Госдумы также отметил, что законопроект рассмотрят в приоритетном порядке."Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", - подчеркнул Володин.
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общество, технологии, госдума рф, иноагенты, вячеслав володин
Общество, Технологии, Госдума РФ, иноагенты, Вячеслав Володин
В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов

Госдума рассмотрит проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках, внесен в Госдуму", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.
Спикер Госдумы также отметил, что законопроект рассмотрят в приоритетном порядке.
"Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", - подчеркнул Володин.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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ОбществоТехнологииГосдума РФиноагентыВячеслав Володин
 
 
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