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В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов

В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов - РИА Новости, 15.02.2024

В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов

Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:49

2024-02-15T17:49

2024-02-15T18:06

общество

технологии

госдума рф

иноагенты

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках, внесен в Госдуму", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.Спикер Госдумы также отметил, что законопроект рассмотрят в приоритетном порядке."Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20240210/dokhody-1926545201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, госдума рф, иноагенты, вячеслав володин