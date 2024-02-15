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В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов
В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов - РИА Новости, 15.02.2024
В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов
Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:49
2024-02-15T17:49
2024-02-15T18:06
общество
технологии
госдума рф
иноагенты
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках, внесен в Госдуму", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.Спикер Госдумы также отметил, что законопроект рассмотрят в приоритетном порядке."Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", - подчеркнул Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, госдума рф, иноагенты, вячеслав володин
Общество, Технологии, Госдума РФ, иноагенты, Вячеслав Володин
В ГД внесли проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов
Госдума рассмотрит проект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках, внесен в Госдуму", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.
Спикер Госдумы также отметил, что законопроект рассмотрят в приоритетном порядке.
"Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", - подчеркнул Володин.
Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России